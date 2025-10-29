Ludwigshafen – Agentur für Arbeit am 4. November geschlossen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Agentur für Arbeit Ludwigshafen und das Berufsinformationszentrum (BiZ) bleiben am Dienstag, 4. November 2025, wegen einer internen Veranstaltung geschlossen. Bereits vereinbarte Beratungstermine finden statt. Die telefonische Erreichbarkeit ist von 8 bis 18 Uhr unter der gebührenfreien Servicenummer 0800 4 5555 00 sichergestellt. Zudem können die Onlineangebote der Arbeitsagentur unter www.arbeitsagentur.de/eservices genutzt werden.
Quelle: Agentur für Arbeit Ludwigshafen