Ludwigshafen – 3. NACHTRAG – Polizeieinsatz an Realschule – keine Hinweise auf eine bewaffnete Person!

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – MRN-News berichtet: Die großangelegte Durchsuchung des gesamten Schulzentrums in Ludwigshafen ist inzwischen abgeschlossen. Nach aktuellen Informationen der Polizei konnten keine Hinweise auf eine bewaffnete Person festgestellt werden.



Während des Einsatzes wurden die Schülerinnen und Schüler zunächst in ihren Klassenräumen eingeschlossen, um ihre Sicherheit zu gewährleisten. Die Polizei durchsuchte anschließend Saal für Saal das gesamte Schulgebäude, unterstützt von Spezialeinheiten des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik sowie Spürhunden, die zur Unterstützung eingesetzt wurden.

Nachdem die Durchsuchung abgeschlossen war, wurden die Kinder und Jugendlichen in die Turnhalle gebracht. Dort richteten Polizei und Schulleitung eine Informations- und Betreuungsstelle ein, an der Eltern ihre Kinder in Empfang nehmen konnten und vor Ort über den aktuellen Stand informiert wurden.

Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern weiter an.

Zeugen, die am heutigen Mittag im Bereich der Karolina-Burger-Straße eine verdächtige Person mit einem Messer beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 / 963-23312 oder per E-Mail an KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de

