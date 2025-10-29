Limburgerhof/B9/Metropolregion Rhein-Neckar. Aktuell schwerer Unfall auf der #B9, zwischen Limburgerhof-Neuhofen und Rehhütte, Fahrtrichtung Speyer. Rettungshubschrauber war im Einsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden vier Personen verletzt, zwei davon schwer.
Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr sind derzeit noch im Einsatz.
Es wird nachberichtet.
Limburgerhof – Erstmeldung: Aktuell schwerer Unfall auf der #B9 – Rettungshubschrauber im Einsatz
Limburgerhof/B9/Metropolregion Rhein-Neckar. Aktuell schwerer Unfall auf der #B9, zwischen Limburgerhof-Neuhofen und Rehhütte, Fahrtrichtung Speyer. Rettungshubschrauber war im Einsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden vier Personen verletzt, zwei davon schwer.