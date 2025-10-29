Landau – Versuchtes Tötungsdelikt: 44-Jährige sticht ihren 43-jährigen Ehemann nieder – Notoperation

Landau – Annweiler am Trifels / Metropolregion Rhein-Neckar – Wie MRN-News aus einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft Landau in der Pfalz und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz erfahren hat, kam es am Dienstagabend (28.10.2025) gegen 18 Uhr in Annweiler zu einem schweren Gewaltdelikt.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet eine 44-jährige Frau in der gemeinsamen Wohnung mit ihrem 43-jährigen Ehemann in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll die Frau mit einem Küchenmesser auf ihren Mann eingestochen und ihn dabei schwer verletzt haben. Das Opfer konnte sich schwer verletzt zu Nachbarn flüchten und wurde nach einer Notoperation in einem Krankenhaus stabilisiert. Lebensgefahr besteht aktuell nicht.

Die Tatverdächtige wurde durch alarmierte Polizeikräfte noch am Tatort widerstandslos festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landau wurde sie am Mittwoch (29.10.2025) dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags. Die Frau wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

MRN-News berichtet weiter, sobald neue Informationen vorliegen.

Zuletzt aktualisiert am 29. Oktober 2025, 17:54