Landau – Plauderspaziergang für Seniorinnen und Senioren in Annweiler – Teilnahme kostenfrei, bitte anmelden

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Plauderspaziergänge für Seniorinnen und Senioren in der Annweilerer Markwardanlage werden gut angenommen. Deshalb bieten Hans-Peter Carius, Seniorenbeauftragter der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels und stellvertretender Vorsitzender des SÜW-Seniorenbeirats, und die Fachkraft Gemeindeschwester plus Ute Wingerter auch im November einen Spaziergang an: am 12. November um 10.30 Uhr. Der Treffpunkt ist an der Konzertmuschel. Begleitet werden sie an diesem Termin von Natalie Schwöbel, Pflegeberaterin des Pflegestützpunktes Annweiler/Bad Bergzabern.

In einer kleinen Gruppe geht es gemeinsam durch den Park. Auch mit Gehstock oder Rollator ist der Weg gut machbar. Bewegung und Plaudern stehen im Mittelpunkt. Der gemütliche Rundweg dauert etwa eineinhalb Stunden. Es besteht die Möglichkeit, kleine Pausen einzulegen und sich auf Sitzgelegenheiten auszuruhen. Der Spaziergang findet auch bei leichtem Regen statt. Bitte an wetterfeste Kleidung denken.

Interessierte können die Gelegenheit des Plauderspaziergangs nutzen, um Tätigkeiten der Fachkräfte Gemeindeschwester plus, des Pflegestützpunktes und den Seniorenbeauftragten persönlich kennenzulernen und sich im netten Gespräch zum Beispiel zu Selbstständigkeit, Gesundheit und Teilhabe beraten zu lassen. Auch über weitere Angebote in der Nähe informieren die dr

Bitte anmelden

Für Anmeldung und Rückfragen ist Ute Wingerter per E-Mail und telefonisch erreichbar: Ute.Wingerter@suedliche-weinstrasse.de, 06341 940-656, Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr sowie Montag, Dienstag und Donnerstag von 14 bis 16 Uhr.

Quelle: Stadt Landau