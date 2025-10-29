Landau – Letzte Problemabfallsammlung dieses Jahres am 8. November im WertstoffWirtschaftszentrum Süd bei Billigheim-Ingenheim

Landau / Metropolregion R-hein-Neckar(red/ak) – Die nächste und damit letzte Sammlung für Problemabfälle im Jahr 2025 findet am Samstag, 8. November, von 8.30 bis 11.30 Uhr im WertstoffWirtschaftszentrum Süd bei Billigheim-Ingenheim statt. Bürgerinnen und Bürger im Landkreis können bei dieser Gelegenheit Problemabfälle aus ihren privaten Haushalten umweltgerecht und kostenlos entsorgen.

Der problematische Müll, es dürfen pro Haushalt Mengen bis 50 Kilogramm beziehungsweise 50 Liter sein, ist ausschließlich beim Sammelpersonal der Firma Süd-Müll und in geschlossenen Behältern und Verpackungen abzugeben. Bei mehreren anzugebenden Problemabfällen diese bitte bereits vorsortieren, um bei der Abgabe Zeit zu sparen. Da eine größere Anzahl von Bürgerinnen und Bürgern erwartet wird, können Wartezeiten nicht ausgeschlossen werden. Vor, während und nach der Sammlung dürfen keine Problemabfälle abgestellt werden. Gewerbebetriebe, die Problemabfälle entsorgen lassen möchten, können sich mit der SAM GmbH (Telefon 06131 982-980) in Verbindung setzen.

Was kann abgegeben werden, was nicht?

Abgegeben werden können Farben, Lacke, Lösungsmittel, Reinigungsmittel, Pflanzenschutzmittel und Giftstoffe in haushaltsüblichen Kleinmengen. Gebrauchtes Motoren- und Getriebeöl wird nicht angenommen. Verkäufer von Motoren- und Getriebeöl nehmen das Altöl von ihren Kundinnen und Kunden kostenlos zurück. Bei der Problemabfallsammlung werden lediglich ölverunreinigte Putzlappen und Ähnliches angenommen.

Altmedikamente werden bei der Problemabfallsammlung nicht mehr erfasst. Sie können in haushaltsüblichen Mengen in die Restabfalltonne gegeben werden. Verpackungen aus Pappe und Beipackzettel gehören in die Papiertonne. Leere Kunststoffdosen, Folien, Blister und Tuben wandern in den gelben Wertstoffsack. Leere Glasflaschen gehören in den Altglascontainer. Vollständig eingetrocknete Dispersionsfarben können über den Restmüll entsorgt werden.

Termine für das kommende Jahr im Lauf des Dezembers abrufbar

Alle Sammeltermine für Problemabfall für das kommende Jahr, ob wochentags in den Ortsgemeinden oder an sechs Samstagen im Jahr bei den WertstoffWirtschaftszentren, werden im Lauf des Dezembers online unter www.suedliche-weinstrasse.de/problemabfall veröffentlicht. Über die SÜW-WertstoffApp sind die Termine für das kommende Jahr ebenfalls im Lauf des Dezembers abrufbar: Die SÜW-Wertstoff App kann in den App-Stores heruntergeladen werden und ist auch als Web-App im Browser zugänglich, über www.suedliche-weinstrasse.de/wertstoffapp.

Außerdem wird der SÜW-Wertstoffwegweiser mit den Wertstoffkalendern 2026 im Dezember in den Amtsblättern der Verbandsgemeinden abgedruckt. Darin kann jeder Haushalt sowohl die Abfuhrtermine für die verschiedenen Abfallfraktionen nachlesen, als auch die Sammeltermine für Problemabfälle.

Quelle: Stadt Landau