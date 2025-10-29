Landau – Deutsch lernen auf hohem Niveau: Neuer B2-Kurs der Kreisvolkshochschule Südliche Weinstraße in Edenkoben

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 8. Dezember startet in Edenkoben ein Deutschkurs auf dem Niveau B2, angeboten von der Kreisvolkshochschule (kvhs) Südliche Weinstraße. „Ein Kurs auf diesem fortgeschrittenen Sprachniveau wird im Rahmen des rheinland-pfälzischen Förderprogramms ,Sprachziel: Deutsch‘ nur selten angeboten – umso erfreulicher ist es, dass nun auch im Landkreis Südliche Weinstraße ein solches Angebot realisiert werden kann“, so Landrat Dietmar Seefeldt.

Der Kurs richtet sich an Erwachsene mit Migrations- und Integrationshintergrund, unabhängig von Herkunftsland oder Aufenthaltsstatus – insbesondere an Personen, die keinen Zugang zu einem Integrationskurs des Bundes haben. Teilnehmende sollten bereits die B1-Prüfung abgelegt haben oder durch eine Einstufung entsprechende Sprachkenntnisse nachweisen können.

„Ziel des Kurses ist es, die Sprachkenntnisse weiter auszubauen – für ein selbstständiges Leben in Deutschland, sowohl im gesellschaftlichen als auch im beruflichen Alltag“, erklärt Monika Kukyte, Leiterin der kvhs SÜW. Ergänzt werde der Unterricht durch Themen aus den sogenannten Wertemodulen, etwa „Deutschland – eine Demokratie mit Geschichte“ und „Leben in einer vielfältigen Gesellschaft“.

Das Landesprogramm „Sprachziel: Deutsch“ wurde laut Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration Rheinland-Pfalz zu einem Äquivalent zu den Integrationskursen des Bundes weiterentwickelt. Damit bietet dieses Angebot eine gleichwertige Möglichkeit zum Bundesmodell der Integrationskurse.

Infos und Anmeldung

Leistungsempfängerinnen und -empfänger zahlen eine Bearbeitungsgebühr von 75 Euro, für Selbstzahlerinnen und Selbstzahler beträgt die Kursgebühr 300 Euro.

Der Kurs umfasst 120 Termine und findet montags bis donnerstags von 9 bis 13.15 Uhr in Edenkoben statt. Eine Anmeldung sowie gegebenenfalls eine vorherige Einstufung sind erforderlich.

Anmeldung bei der Kreisvolkshochschule Südliche Weinstraße, telefonisch unter 06341 940-187, über die Webseite www.vhs-suew.de oder per E-Mail an Judith.Hammer@suedliche-weinstrasse.de

Quelle: Stadt Landau