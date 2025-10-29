Landau – Ausbau der Landauer Königstraße: In der Straße im Herzen der Südpfalzmetropole beginnt am Montag, 3. November, der nächste Bauabschnitt

Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. Mehr Sitzgelegenheiten, Bäume und Verkehrssicherheit: Zwischen Reiterstraße und Bachgasse ist das in der Landauer Königstraße seit Abschluss des ersten Bauabschnitts im vergangenen Herbst schon Realität. Jetzt soll auch der nördliche Teil der wichtigen Süd-Nord-Achse in der Landauer Innenstadt ein neues Gesicht bekommen. Wie bereits bei der Anwohnendenversammlung im Juli kommuniziert, werden die Bauarbeiten in drei Abschnitte unterteilt, um die Belastung der anliegenden Geschäfte und Gastrobetriebe sowie der Anwohnenden so gering wie möglich zu halten. Los geht es ab Montag, 3. November, im Bereich zwischen Bachgasse und Rosengasse.

Zuerst werden Asphaltdecke und Gehwege abgetragen und der Boden auf Kampfmittel untersucht. Anschließend werden alle Ver- und Entsorgungsleitungen erneuert und so verlegt, dass im Untergrund Platz für die Fernwärmeleitungen geschaffen wird. Denn auch die Königstraße soll künftig an das Fernwärmenetz angeschlossen sein, um mit klimafreundlicher Wärme aus Tiefengeothermie versorgt zu werden. Nach der Fertigstellung der Leitungsarbeiten werden dann die Straßenbauarbeiten durchgeführt.

Für den ersten Unterabschnitt rechnet die Stadtverwaltung mit einer Bauzeit von etwa 14 Monaten. Erst danach beginnen die Arbeiten im zweiten (von der Rosengasse bis zur Trappengasse) und anschließend im dritten Unterabschnitt (bis zur Theaterstraße). Hier sind jeweils noch mal rund sechs Monate Bauzeit eingeplant, so dass die gesamte Baustelle voraussichtlich Ende 2027 abgeschlossen werden kann.

Während der Bauzeit ist die untere Königstraße für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Umleitung während des ersten Unterabschnitts erfolgt über die parallel verlaufende Weißquartierstraße und die Augustinergasse. Neumühlgasse, Rosengasse sowie der Abschnitt der Ostbahnstraße zwischen Königstraße und Weißquartierstraße bleiben für Anliegende befahrbar. Für Fußgängerinnen und Fußgänger sind Gastronomie, Geschäfte und Wohnhäuser in der Königstraße jederzeit zu erreichen. Das Stadtmarketing Landau wird die Baustelle mit verschiedenen Aktionen und Angeboten begleiten, so dass die Königstraße auch während der Bauzeit belebt bleibt.

Bildunterschrift: Am Montag, 4. November, beginnt in der Landauer Königstraße der nächste Bauabschnitt. (Quelle: Stadt Landau)

Quelle Stadt Landau in der Pfalz.