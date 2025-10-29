Heidelberger Bergbahnen stellen auf Winterfahrplan um

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ab Montag, den 3. November 2025, fahren die Heidelberger Bergbahnen nach dem Winterfahrplan. An der Talstation Kornmarkt startet die erste Bahn um 9 Uhr in Richtung Schloss und Molkenkur, die letzte Bergfahrt mit der unteren Bahn ist um 17.10 Uhr. Von der Molkenkur abwärts fährt die letzte Bahn um 17.40 Uhr. Die unteren Bahnen sind im Zehnminutentakt unterwegs. Auf der oberen Bergbahnstrecke zwischen Molkenkur und Königstuhl fahren die Bahnen alle 20 Minuten. Die erste Bahn aufwärts fährt um 9.08 Uhr von der Molkenkur aufwärts. Um dieselbe Uhrzeit fährt die erste Bahn vom Königstuhl abwärts, die letzte Bahn um 17.28 Uhr. Der Winterfahrplan gilt bis zum 27. März 2026.
Alle Abfahrtszeiten unter www.bergbahn-heidelberg.de.
Quelle: Stadtwerke Heidelberg