  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

29.10.2025, 16:50 Uhr

Heidelberg startet „Rainbow City Lecture“ mit Sabine Hark – Auftakt zu neuem Qualifizierungsprogramm „Gender & Queer Studies“ an der Universität Heidelberg

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Heidelberg feiert fünf Jahre Mitgliedschaft im internationalen Rainbow Cities Network mit einer Premiere: Am Mittwoch, 29. Oktober 2025, findet erstmals die Heidelberger Rainbow City Lecture statt. Zum Auftakt spricht die renommierte Geschlechterforscher*in Prof. Dr. Sabine Hark (Technische Universität Berlin) um 18 Uhr in der Aula der Alten Universität über „Gefährliche Erbschaften: Sex/Gender – Biologische Fundierung und das Begehren nach Kategorien“. Hark ist eine der prägenden Stimmen der Geschlechterforschung und zählt zu den ersten Multiplikator*innen der Queer-Theorie in Deutschland. Im Anschluss an den Vortrag an der Universität Heidelberg sind die Gäste zu einem Empfang in die dortige „Bel Etage“ eingeladen.
Erfolgreiche Zusammenarbeit von Stadt und Universität
Bürgermeisterin Stefanie Jansen, Dezernentin für Soziales, Bildung, Familie und Chancengleichheit der Stadt Heidelberg, betont: „Mit der jährlichen Heidelberger Rainbow City Lecture setzen wir ein starkes gemeinsames Zeichen für die Sichtbarkeit und Relevanz von Chancengleichheit und geschlechterwissenschaftlichen Themen. Die enge Zusammenarbeit von Stadt und Universität macht deutlich: Vielfalt ist ein zentraler Baustein für eine zukunftsfähige und solidarische Stadt.“

Mit der Veranstaltung startet zugleich das neue Certificate of Advanced Studies (CAS) in Gender & Queer Studies – das erste Qualifizierungsprogramm dieser Art an der Universität Heidelberg. Es richtet sich an Master-Studierende und Promovierende aller Fachrichtungen, die sich mit Geschlechterverhältnissen sowie Konzeptionen von Gender, Körper und Sexualität auseinandersetzen sowie Kenntnisse für verschiedene Handlungsfelder in Wissenschaft und beruflicher Praxis gewinnen möchten. Der Vortrag von Prof. Hark ist zudem der Auftakt der „Heidelberg Gender Lectures“ an der Ruperto Carola. Die öffentliche Ringvorlesung thematisiert bis Februar 2026 in sieben weiteren Beiträgen unterschiedliche Aspekte der Geschlechterforschung. Die Vorträge finden mittwochs in der Neuen Universität statt und beginnen um 18 Uhr.

Auch die Universität sieht in der Kooperation mit der Stadt ein starkes Signal. Prof. Dr. Marc-Philippe Weller, Prorektor für Internationales und Diversität, erklärt: „Gerade in Zeiten erstarkender Wissenschaftsfeindlichkeit, die sich besonders deutlich in Diskussionen über Gender und Queer Studies zeigt, muss die Geschlechterforschung ihren Platz in der Mitte der Gesellschaft haben. Deshalb sind Angebote wie die Rainbow City Lecture, das neue Certificate of Advanced Studies und die Ringvorlesung so bedeutend.“ Organisiert wird die Auftaktveranstaltung von Prof. Dr. Theresa Heyd und Vroni Zieglmeier (Anglistisches Seminar der Universität Heidelberg) sowie Prof. Dr. Karen Nolte (Institut für Geschichte und Ethik der Medizin der Universität Heidelberg) in Kooperation mit dem Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg.

Quelle: Stadt Heidelberg

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Ludwigshafen – 3. NACHTRAG – Polizeieinsatz an Realschule – keine Hinweise auf eine bewaffnete Person!

    • Ludwigshafen – 3. NACHTRAG – Polizeieinsatz an Realschule – keine Hinweise auf eine bewaffnete Person!
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – MRN-News berichtet: Die großangelegte Durchsuchung des gesamten Schulzentrums in Ludwigshafen ist inzwischen abgeschlossen. Nach aktuellen Informationen der Polizei konnten keine Hinweise auf eine bewaffnete Person festgestellt werden. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Aktivieren Sie JavaScript um das Video zu sehen.https://youtube.com/shorts/G32YA7zx6Hw Während des Einsatzes wurden die Schülerinnen und Schüler zunächst in ihren Klassenräumen ... Mehr lesen»

      • Landau – Versuchtes Tötungsdelikt: 44-Jährige sticht ihren 43-jährigen Ehemann nieder – Notoperation

    • Landau – Versuchtes Tötungsdelikt: 44-Jährige sticht ihren 43-jährigen Ehemann nieder – Notoperation
      Landau – Annweiler am Trifels / Metropolregion Rhein-Neckar – Wie MRN-News aus einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft Landau in der Pfalz und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz erfahren hat, kam es am Dienstagabend (28.10.2025) gegen 18 Uhr in Annweiler zu einem schweren Gewaltdelikt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Nach bisherigen Erkenntnissen geriet eine 44-jährige Frau in der gemeinsamen Wohnung ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – „Gemeinsam Haltung zeigen“ – Fachtag setzt Impulse für demokratisches Miteinander in Schulen und Bildungseinrichtungen

    • Heidelberg – „Gemeinsam Haltung zeigen“ – Fachtag setzt Impulse für demokratisches Miteinander in Schulen und Bildungseinrichtungen
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wie kann Schule ein Ort werden, an dem sich alle Kinder und Jugendlichen sicher, respektiert und zugehörig fühlen? Dieser Frage widmet sich der Fachtag „Gemeinsam Haltung zeigen“ am Mittwoch, 19. November 2025, von 10 bis 16.15 Uhr im Interkulturellen Zentrum Heidelberg, Bergheimer Straße 147. Die Veranstaltung richtet sich an pädagogische ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Essstörungen in Schulen und Vereinen besser vorbeugen und begleiten – Fachtagung der Kommunalen Gesundheitskonferenz Rhein-Neckar und Heidelberg am 6. November

    • Heidelberg – Essstörungen in Schulen und Vereinen besser vorbeugen und begleiten – Fachtagung der Kommunalen Gesundheitskonferenz Rhein-Neckar und Heidelberg am 6. November
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Immer mehr Kinder und Teenager entwickeln Essstörungen – zu diesem Ergebnis kommen bundesweite Erhebungen. Schulen und Vereinen kommt dabei eine besondere Rolle zu. Zum einen ist das Vergleichspotenzial unter Gleichaltrigen hoch – und das in einer Zeit, in der sich der eigene Körper stetig verändert. Das geht nicht spurlos an ... Mehr lesen»

      • Bensheim – Historischer Sandsteintisch aus dem 18. Jahrhundert zerstört

    • Bensheim – Historischer Sandsteintisch aus dem 18. Jahrhundert zerstört
      Bensheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Im Staatspark Fürstenlager wurde ein historischer Sandsteintisch aus dem 18. Jahrhundert beschädigt. Nach ersten Ermittlungen entzündete eine Person unter dem Tisch ein Lagerfeuer, wodurch die Tischplatte erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der mögliche Tatzeitraum erstreckt sich zwischen Freitag, dem 3.10. und Freitag, dem 24.10., bis etwa 9 Uhr morgens. Zunächst ... Mehr lesen»

      • Landau – Ausbau der Landauer Königstraße: In der Straße im Herzen der Südpfalzmetropole beginnt am Montag, 3. November, der nächste Bauabschnitt

    • Landau – Ausbau der Landauer Königstraße: In der Straße im Herzen der Südpfalzmetropole beginnt am Montag, 3. November, der nächste Bauabschnitt
      Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. Mehr Sitzgelegenheiten, Bäume und Verkehrssicherheit: Zwischen Reiterstraße und Bachgasse ist das in der Landauer Königstraße seit Abschluss des ersten Bauabschnitts im vergangenen Herbst schon Realität. Jetzt soll auch der nördliche Teil der wichtigen Süd-Nord-Achse in der Landauer Innenstadt ein neues Gesicht bekommen. Wie bereits bei der Anwohnendenversammlung im ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Nachtrag: Amokalarm an der Realschule in Mundenheim

    • Ludwigshafen – Nachtrag: Amokalarm an der Realschule in Mundenheim
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Wie bereits berichtet kam es heute Morgen zu einem Polizeieinsatz in der Realschule in Mundenheim. Die Schule wird derzeit von Polizeikräften durchsucht. Hierbei müssen die Schüler bis zum Abschluss der Durchsuchung in den Klassenräumen verbleiben. Bislang konnten keine verdächtigen Personen festgestellt werden. Schüler, die sich zum Beginn der Einsatzmaßnahmen bereits ... Mehr lesen»

      • Limburgerhof – Erstmeldung: Aktuell schwerer Unfall auf der B9 – Rettungshubschrauber im Einsatz

    • Limburgerhof – Erstmeldung: Aktuell schwerer Unfall auf der B9 – Rettungshubschrauber im Einsatz
      Limburgerhof/B9/Metropolregion Rhein-Neckar. Aktuell schwerer Unfall auf der #B9, zwischen Limburgerhof-Neuhofen und Rehhütte, Fahrtrichtung Speyer. Rettungshubschrauber war im Einsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden vier Personen verletzt, zwei davon schwer. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr sind derzeit noch im Einsatz. Es wird nachberichtet. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote UPDATE: Rhein-Pfalz-Kreis – VIDEO – B9 bei Limburgerhof – Schwerer Auffahrunfall mit ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Giftködervorrat gegen Ratten aufgebraucht – Zuvor reservierte Mengen können noch abgeholt werden

    • Ludwigshafen – Giftködervorrat gegen Ratten aufgebraucht – Zuvor reservierte Mengen können noch abgeholt werden
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Der Bereich Öffentliche Ordnung kann keine Giftköder mehr an Privatpersonen ausgeben, da der Vorrat wegen großer Nachfrage bereits zum jetzigen Zeitpunkt vergriffen ist. Bürger*innen, die sich zuvor gemeldet hatten und für die entsprechende Ködermengen reserviert wurden, können diese Giftköder abholen. Allerdings kann die Stadtverwaltung keine Reservierungen für die Abgabe von Rattengiftködern ... Mehr lesen»

      • Frankenthal – Vorsicht – Trickbetrüger unterwegs!

    • Frankenthal – Vorsicht – Trickbetrüger unterwegs!
      Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadtwerke Frankenthal wurden von einem Kunden darüber informiert, dass derzeit wieder Trickbetrüger im Stadtgebiet aktiv sind. Diese geben sich als Mitarbeiter der „Stadtwerke“ aus und versuchen – teils sehr aufdringlich – Haustürgeschäfte abzuschließen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Wichtig: Die Stadtwerke Frankenthal führen keine Haustürgeschäfte durch und beauftragen auch keine Dritten damit. ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com