Heidelberg – Kürbiszeit im Zoo Heidelberg: Halloween wird tierisch spannend

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar. Saisonales Enrichment bringt Abwechslung in die Gehege

Mehlwürmer im Hokkaido-Kürbis – klingt nach einem Halloween-Schocker? Nicht für die Erdmännchen im Zoo Heidelberg. Für die Mini-Raubtiere ist der herbstliche Snack-Mix eine willkommene Herausforderung. Mit flinken Pfoten angeln sie die krabbelnden Leckerbissen aus den geschnitzten Kürbissen. Weniger geschickt, aber genauso engagiert zerlegen die Binturongs ihren Riesenkürbis, um an das leckere Fruchtfleisch zu kommen. Eine Etage tiefer wird der Kürbis bei den Zwergottern kurzerhand zum orangefarbenen Spielball umfunktioniert.



Rund um Halloween sorgt das Tierpflegeteam mit ihren Kürbis-Kreationen für Abwechslung im Zoo-Alltag und wird dabei richtig kreativ. Jede Tierart bekommt ihre eigene Überraschung: mal liebevoll gesschnitzt mit verstecktem Futter, mal als Spielobjekt oder einfach als saisonaler Leckerbissen. Dabei zeigen die Zootiere zum Teil viel Eifer und Einfallsreichtum.

Besucher können jetzt rund um Halloween viele Zootiere mit etwas Glück beim Spielen, Knabbern und Erkunden ihrer herbstlichen Beschäftigungsangebote erleben.

„Solche Enrichment-Aktionen sind nicht nur spannend für unsere Besucher. Sie bereichern vor allem den Alltag unserer Tiere enorm“, erklärt Leonhard Aistleitner, Revierleiter im Zoo Heidelberg. „Sie regen zum Entdecken an, fördern Bewegung und geben Einblicke in das Verhalten der Tiere. Und wenn die Kürbisse oder ihr Inhalt dann noch schmecken, ist die Begeisterung bei allen groß.“



Bildnachweise:

Foto : Mehlwürmer im Kürbis? Für die meisten ein Ekelfaktor, für die Erdmännchen im Zoo Heidelberg der perfekte Halloween-Mix. (Foto: Susanne Fischer/ Zoo Heidelberg/)

Foto : Die Binturongs im Zoo Heidelberg nehmen den herbstlichen Leckerbissen gerne an. (Foto: Petra Medan/Zoo Heidelberg)

Foto : Die Zwergotter funktionieren ihren Kürbis kurzerhand zum orangefarbenen Spielball um. (Foto: Petra Medan/Zoo Heidelberg)

Foto : Für die Lemuren haben die Tierpfleger kleine Leckerbissen in den geschnitzten Kürbissen versteckt. Eine perfekte Abwechslung für die Zootiere – nicht nur rund um Halloween. (Petra Medan/Zoo Heidelberg)

quelle zoo heidelberg

