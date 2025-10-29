Heidelberg – Agentur für Arbeit und Geschäftsstellen am 6. November vormittags geschlossen – Wichtig: Betrifft nicht den Bereich der Grundsicherung (SGB II)

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Agentur für Arbeit in Heidelberg mit dem Berufsinformationszentrum und den Geschäftsstellen in Eberbach, Sinsheim, Schwetzingen, Weinheim und Wiesloch hat am Donnerstag, 6. November 2025, wegen einer internen Veranstaltung vormittags geschlossen. Nachmittags finden alle vereinbarten Termine statt. Wer an diesem Vormittag persönlich Leistungen beantragen will, kann dies über das online-Portal machen oder dort einen Termin zur Vorsprache buchen. Nachteile entstehen Ihnen hierdurch nicht. Ab dem 7. November ist die Agentur für Arbeit wie immer geöffnet. Nicht betroffen von der Schließung ist der Bereich der Grundsicherung (SGB II) – also das Jobcenter Heidelberg und die Standorte des Jobcenters Rhein-Neckar-Kreis.

Termine zur Anliegensklärung können einfach über die Homepage https://web.arbeitsagentur.de/portal/terminvereinbarung/pc/agenturen/anliegenauswahl oder telefonisch gebucht werden.

Telefonisch ist die Agentur für Arbeit Heidelberg weiterhin unter 0800 4 5555 – 00 von Montag bis Donnerstag 08.00-16.00 Uhr und freitags 08.00-12.00 Uhr erreichbar.

Über die Homepage https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/heidelberg erhalten Sie einen übersichtlichen Einstieg zu allen Online-Angeboten der Agentur für Arbeit Heidelberg. Damit können alle Bürger zahlreiche Dienstleistungen schnell und unkompliziert am Computer oder Smartphone rund um die Uhr in Anspruch nehmen. Auch einen Antrag auf Arbeitslosengeld kann online gestellt werden.

Quelle: Arbeitsagentur Heidelberg