Bensheim – Historischer Sandsteintisch aus dem 18. Jahrhundert zerstört

Bensheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Im Staatspark Fürstenlager wurde ein historischer Sandsteintisch aus dem 18. Jahrhundert beschädigt. Nach ersten Ermittlungen entzündete eine Person unter dem Tisch ein Lagerfeuer, wodurch die Tischplatte erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der mögliche Tatzeitraum erstreckt sich zwischen Freitag, dem 3.10. und Freitag, dem 24.10., bis etwa 9 Uhr morgens. Zunächst fielen Risse auf, die sich jedoch schnell ausweiteten, sodass die Platte schließlich in einzelne Stücke zerbrach.

Das Kommissariat K41 aus Heppenheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252 7060 zu melden.