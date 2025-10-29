Annweiler am Trifels – 44-Jährige greift Ehemann mit Messer an – Mann überlebt nach Notoperation

Annweiler / Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Dienstagabend (28. Oktober 2025) kam es in Annweiler am Trifels zu einem schweren Gewaltereignis. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Landau und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz geriet eine 44-jährige Frau in der gemeinsamen Wohnung mit ihrem 43-jährigen Ehemann in Streit. Während der Auseinandersetzung soll die Frau mit einem Küchenmesser auf ihren Mann eingestochen und ihn dabei schwer verletzt haben.

Der verletzte Mann konnte sich zu Nachbarn retten, die Hilfe riefen. Nach einer Notoperation im Krankenhaus befindet sich der 43-Jährige inzwischen in stabilem Zustand; Lebensgefahr besteht nicht mehr.

Die mutmaßliche Täterin wurde von der Polizei noch am Tatort ohne Widerstand festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde sie am Mittwoch (29. Oktober 2025) dem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag anordnete. Die Frau wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Weitere Informationen folgen, sobald neue Erkenntnisse vorliegen.

