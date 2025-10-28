Viernheim – Zwischen Büchern und Dinos — Kinder entdecken Technik und Teamgeist



Viernheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitagabend, dem 24. Oktober, wurde es lebendig zwischen den Bücherregalen:

Die „Dino-Nacht“ machte die Stadtbibliothek zum Abenteuerspielplatz für junge Forscherinnen

und Forscher. Anlass war der bundesweite „Tag der Bibliotheken“.

Für eine Nacht verwandelte sich die Stadtbibliothek in eine lebendige Dino-Welt. Kinder

begaben sich auf eine spannende Forschungsreise voller Technik, Rätsel und gemeinsamer

Entdeckungen. Die ausgebuchte Veranstaltung „Dino-Nacht – Escape-Game, Rätsel und

Robotik“ zeigte, wie groß das Interesse an spielerischem Lernen mit moderner Technik ist.

Kniffliges Escape-Game durch die ganze Stadtbibliothek

Der Abend begann mit einem Escape-Game, das sich durch alle Räume zog. Die Kinder

verglichen Knochen von Dino-Skeletten, suchten fehlende Teile oder mussten eine

versteckte Mütze finden. Jede richtig gelöste Aufgabe brachte sie einer Zahlenkombination

näher, mit der sich am Ende der „magische Raum“ öffnen ließ – dort wartete eine kleine

Stärkung auf alle Teilnehmenden.

Roboter-Dinos erwachen zum Leben

Nach dem Rätseln wurde gebaut und programmiert: Mit LEGO® Education entstanden

Dinosauriermodelle, die über Tablets gesteuert wurden. Dabei waren Teamgeist, Kreativität,

logisches Denken und ein Gefühl für digitale Steuerung gefragt. Besonders groß war die

Freude, als die selbstgebauten Dinos ihre ersten Bewegungen machten.

Zum Abschluss warteten noch geheimnisvolle Dino-Eier darauf, „geknackt“ zu werden. In

ihrem Inneren verbargen sich kleine Überraschungen. Als Erinnerung erhielt jedes Kind ein

kleines Dino-Flex-Spielzeug geschenkt.

„Wir freuen uns über die große Resonanz und die Begeisterung der Kinder“, sagte

Stadtbibliotheksleiter Michael Silva. „Die Dino-Nacht zeigt, wofür eine moderne Bibliothek

heute steht: Sie ist Lernort, Erlebnisraum und Treffpunkt zugleich. Wissen wird mit Spaß und

Kreativität in der Gemeinschaft vermittelt.“

Dank an das Team und die Partner

Ein besonderer Dank galt den engagierten Mitarbeitenden Ulrike Hellwig und Patricia

Weidner, die maßgeblich zur Durchführung des Abends beitrugen. Ein herzliches

Dankeschön gilt dem Familienbildungswerk sowie Michaela Mann für die hervorragende

Zusammenarbeit und Unterstützung.

Die Dino-Nacht hinterließ nicht nur strahlende Gesichter, sondern auch unvergessliche Erinnerungen.

Quelle: Stadt Viernheim