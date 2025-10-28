Viernheim – Zwischen Büchern und Dinos — Kinder entdecken Technik und Teamgeist

Viernheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitagabend, dem 24. Oktober, wurde es lebendig zwischen den Bücherregalen:
Die „Dino-Nacht“ machte die Stadtbibliothek zum Abenteuerspielplatz für junge Forscherinnen
und Forscher. Anlass war der bundesweite „Tag der Bibliotheken“.
Für eine Nacht verwandelte sich die Stadtbibliothek in eine lebendige Dino-Welt. Kinder
begaben sich auf eine spannende Forschungsreise voller Technik, Rätsel und gemeinsamer
Entdeckungen. Die ausgebuchte Veranstaltung „Dino-Nacht – Escape-Game, Rätsel und
Robotik“ zeigte, wie groß das Interesse an spielerischem Lernen mit moderner Technik ist.
Kniffliges Escape-Game durch die ganze Stadtbibliothek
Der Abend begann mit einem Escape-Game, das sich durch alle Räume zog. Die Kinder
verglichen Knochen von Dino-Skeletten, suchten fehlende Teile oder mussten eine
versteckte Mütze finden. Jede richtig gelöste Aufgabe brachte sie einer Zahlenkombination
näher, mit der sich am Ende der „magische Raum“ öffnen ließ – dort wartete eine kleine
Stärkung auf alle Teilnehmenden.
Roboter-Dinos erwachen zum Leben
Nach dem Rätseln wurde gebaut und programmiert: Mit LEGO® Education entstanden
Dinosauriermodelle, die über Tablets gesteuert wurden. Dabei waren Teamgeist, Kreativität,
logisches Denken und ein Gefühl für digitale Steuerung gefragt. Besonders groß war die
Freude, als die selbstgebauten Dinos ihre ersten Bewegungen machten.
Zum Abschluss warteten noch geheimnisvolle Dino-Eier darauf, „geknackt“ zu werden. In
ihrem Inneren verbargen sich kleine Überraschungen. Als Erinnerung erhielt jedes Kind ein
kleines Dino-Flex-Spielzeug geschenkt.
„Wir freuen uns über die große Resonanz und die Begeisterung der Kinder“, sagte
Stadtbibliotheksleiter Michael Silva. „Die Dino-Nacht zeigt, wofür eine moderne Bibliothek
heute steht: Sie ist Lernort, Erlebnisraum und Treffpunkt zugleich. Wissen wird mit Spaß und
Kreativität in der Gemeinschaft vermittelt.“
Dank an das Team und die Partner
Ein besonderer Dank galt den engagierten Mitarbeitenden Ulrike Hellwig und Patricia
Weidner, die maßgeblich zur Durchführung des Abends beitrugen. Ein herzliches
Dankeschön gilt dem Familienbildungswerk sowie Michaela Mann für die hervorragende
Zusammenarbeit und Unterstützung.
Die Dino-Nacht hinterließ nicht nur strahlende Gesichter, sondern auch unvergessliche Erinnerungen.
Quelle: Stadt Viernheim