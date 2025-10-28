SÜW Landau – SCHMUCKes Wochenende: Kreishaus verwandelt sich am 8. und 9. November ein Wochenende lang in Ausstellungshalle

SÜW/Metropolregion Rhein-Neckar – Wer auf der Suche nach einem besonderen Weihnachtsgeschenk für die Liebsten ist, oder für sich selbst etwas Außergewöhnliches sucht, sollte sich diesen Termin im Kalender markieren:
Am Samstag, 8. November, und Sonntag, 9. November, findet das „SCHMUCKe Wochenende“ im Kreishaus in
Landau statt. Fünf Ausstellende aus der Region präsentieren und verkaufen Schmuck, Schokolade,
Pralinen sowie Aperitif- und Digestif-Essige. „Bummeln Sie in entspannter Atmosphäre durch das Foyer
des Kreishauses, das sich an diesem Wochenende in eine kleine Einkaufsmeile verwandelt, und
entdecken Sie kleine Schätze, die von Menschen aus der Region hergestellt worden sind“, lädt Landrat
Dietmar Seefeldt Interessierte zu der ganz besonderen Ausstellung ein.
Folgende Anbietenden sind dabei: Die Schmuckmacherei aus Dimbach (Miriam Nieder), die
Goldschmiede Janson aus Germersheim (Birgit Janson), das Goldschmiedehaus aus Edenkoben
(Beatrix Rembold), Rebmann – Manufaktur und Das Café aus Bad Bergzabern und das Weinessiggut
Doktorenhof aus Venningen.
Um 14 Uhr am Samstag, 8. November, eröffnet Landrat Dietmar Seefeldt sowohl die
Verkaufsausstellung „SCHMUCKes Wochenende“ als auch die zeitgleich startende Kunstausstellung
„Eine Tüte Sonnenschein“ der Künstlerin Brigitte Sommer im Foyer der Kreisverwaltung. Musikalisch
begleitet wird die Eröffnung von Pete und Noah Allmann (Gesang und Klavier).
An beiden Tagen ist von 14 bis 18 Uhr geöffnet.
Adresse:
Kreisverwaltung Südliche Weinstraße
An der Kreuzmühle 2
76829 Landau in der Pfalz
Bildunterschrift: 2023 gab es zuletzt das „SCHMUCKes Wochenende“ im Kreishaus SÜW. Archivfoto:
KV SÜW
Quelle: KV SÜW