SÜW Landau – SCHMUCKes Wochenende: Kreishaus verwandelt sich am 8. und 9. November ein Wochenende lang in Ausstellungshalle



SÜW/Metropolregion Rhein-Neckar – Wer auf der Suche nach einem besonderen Weihnachtsgeschenk für die Liebsten ist, oder für sich selbst etwas Außergewöhnliches sucht, sollte sich diesen Termin im Kalender markieren:

Am Samstag, 8. November, und Sonntag, 9. November, findet das „SCHMUCKe Wochenende“ im Kreishaus in

Landau statt. Fünf Ausstellende aus der Region präsentieren und verkaufen Schmuck, Schokolade,

Pralinen sowie Aperitif- und Digestif-Essige. „Bummeln Sie in entspannter Atmosphäre durch das Foyer

des Kreishauses, das sich an diesem Wochenende in eine kleine Einkaufsmeile verwandelt, und

entdecken Sie kleine Schätze, die von Menschen aus der Region hergestellt worden sind“, lädt Landrat

Dietmar Seefeldt Interessierte zu der ganz besonderen Ausstellung ein.

Folgende Anbietenden sind dabei: Die Schmuckmacherei aus Dimbach (Miriam Nieder), die

Goldschmiede Janson aus Germersheim (Birgit Janson), das Goldschmiedehaus aus Edenkoben

(Beatrix Rembold), Rebmann – Manufaktur und Das Café aus Bad Bergzabern und das Weinessiggut

Doktorenhof aus Venningen.

Um 14 Uhr am Samstag, 8. November, eröffnet Landrat Dietmar Seefeldt sowohl die

Verkaufsausstellung „SCHMUCKes Wochenende“ als auch die zeitgleich startende Kunstausstellung

„Eine Tüte Sonnenschein“ der Künstlerin Brigitte Sommer im Foyer der Kreisverwaltung. Musikalisch

begleitet wird die Eröffnung von Pete und Noah Allmann (Gesang und Klavier).

An beiden Tagen ist von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Adresse:

Kreisverwaltung Südliche Weinstraße

An der Kreuzmühle 2

76829 Landau in der Pfalz

Bildunterschrift: 2023 gab es zuletzt das „SCHMUCKes Wochenende“ im Kreishaus SÜW. Archivfoto:

KV SÜW

Quelle: KV SÜW