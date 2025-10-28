SÜW – Hoch hinaus mit Teamgeist und Abenteuerlust: Ferienfreizeit der Schulsozialarbeit Südliche Weinstraße führt in Kletterhallen und -park



SÜW/Metropolregion Rhein-Neckar – Drei Tage voller Action, Mut und Gemeinschaft – das haben zehn Kinder gemeinsam mit den drei Schulsozialarbeitern Sarah Lenhardt, Klaus Kloiber und Martin Krisch beim diesjährigen

Herbstferienprogramm erlebt.

Gleich zu Beginn ging es in die Kletterhalle nach Landau, wo sich alle

Teilnehmenden mit Gurt und Knoten vertraut machten. Anfangs war die Höhe für manche noch eine

Herausforderung, doch schon bald wuchsen alle über sich hinaus. Die ersten Klettertouren wurden

gefeiert!

Am zweiten Tag führte der Ausflug in die Kletterhalle „The Rock“ nach Karlsruhe – dort warteten noch

höhere Wände und weitere spannende Routen. Im Team sicherten sich die Kinder gegenseitig, feuerten

einander an und bewiesen echten Teamgeist. Die Schulsozialarbeiterin und -arbeiter staunten, wie viel

Vertrauen und Mut die Gruppe entwickelte. Zum Abschluss ging es in den „Fun Forest Abenteuer Park“

nach Kandel, wo Geschicklichkeit und Abenteuerlust gefragt waren.

„Zwischen Baumwipfeln, Hängebrücken und Seilrutschen spürte man das Kribbeln purer Freude. Nach drei erlebnisreichen

Tagen waren sich alle einig: Das Ferienprogramm war ein voller Erfolg – mit vielen neuen Erfahrungen,

jeder Menge Spaß und einem starken Gemeinschaftsgefühl“, berichten die Betreuenden.

„Ferienfreizeiten, wie die von der Schulsozialarbeit in Bad Bergzabern und Edenkoben gemeinsam

organisierte Kletterfreizeit, geben Kindern und Jugendlichen aus sozial benachteiligten Familien die

Möglichkeit, für eine Weile dem belastenden Alltag herauszukommen und Abstand zu gewinnen. Dieser

Wechsel der Umgebung kann eine wertvolle Quelle sein, um neue Energie und Motivation zu schöpfen“,

erläutert der für das Jugendamt zuständige Erste Kreisbeigeordnete. „Ein besonderer Dank gilt wieder

dem Verein StarCare Rheinland-Pfalz e.V., der das gesamte Ferienprogramm gesponsert hat – dadurch

war die Teilnahme für die Kinder kostenlos“, ergänzt die Leiterin des Kreisjugendamtes Hannelore

Schlageter.

Und die Schulsozialarbeitenden fassen zusammen: „Die Kletterfreizeit ist eine wunderbare

Gelegenheit, Abenteuer zu erleben, Grenzen zu überwinden und gemeinsam unvergessliche Momente

zu sammeln.“

Bildunterschrift: Bei der Ferienfreizeit der Schulsozialarbeit Bad Bergzabern und Edenkoben hatten

Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, ihr Können beim Klettern zu schulen und zu zeigen. Foto. KV

SÜW