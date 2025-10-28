  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Speyer – Veranstaltungen der Volkshochschule Speyer im November 2025


Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Veranstaltungen der Volkshochschule Speyer im November 2025 in der Übersicht – Die Stadtbibliothek Speyer wartet im November mit vielen interessanten Veranstaltungen auf. Die folgende Übersicht stellt einige beispielhafte Höhepunkte des Programms im nächsten Monat vor.

Faszination Schmetterlinge – Tagfalter bestimmen und fördern

Ein Abend voller Farbenpracht und Naturwissen erwartet alle Interessierten am Mittwoch, 12. November 2025, um 19.30 Uhr im Lesesaal der Stadtbibliothek Speyer. Unter dem Titel „Faszination Schmetterlinge – Tagfalter bestimmen und fördern“ lädt die vhs gemeinsam mit der Stadtbibliothek, der Bieneninitiative Speyer, der Pollichia Ortsgruppe Speyer, der Forschungswerkstatt Natur-Kunst-Technik e. V. und der BUND Kreisgruppe Speyer zu einem besonderen Vortrag ein.

Schmetterlinge begeistern mit ihrem eleganten Flug und ihrer beeindruckenden Farbenvielfalt. Doch welche Arten sind in unserer Region heimisch, wie lassen sich Männchen und Weibchen unterscheiden, und welche Tagfalter stehen unter besonderem Schutz nach der FFH-Richtlinie? Der Schmetterlingsexperte Matthias Huber gibt in seinem Vortrag spannende Einblicke in die Welt der Tagfalter. Er erklärt unter anderem den außergewöhnlichen Lebenszyklus des Wiesenknopf-Ameisenbläulings und zeigt, wie eigene Beobachtungen über das Meldeportal „ArtenFinder RLP“ dokumentiert werden können.

Darüber hinaus erfahren die Teilnehmenden, welche nektarreichen Pflanzen im Garten das ganze Jahr über Schmetterlinge anlocken, welche Raupenfutterpflanzen sich eignen, um Arten dauerhaft zu fördern, und wie man den zarten Insekten beim Überwintern helfen kann.

Der Vortrag richtet sich an alle Naturfreunde, die Schmetterlinge nicht nur bewundern, sondern aktiv zu ihrem Schutz beitragen möchten.

Wunderwelt Sanddüne – Naturvielfalt vor unserer Haustür

Ein ganz besonderes Naturerlebnis erwartet Interessierte am Dienstag, 11. November 2025, um 19.30 Uhr im Vortragssaal der Villa Ecarius in Speyer. Unter dem Titel „Die faszinierende Welt der Speyerer Sanddünen“ lädt die vhs in Kooperation mit der BUND-Kreisgruppe Speyer zu einem eindrucksvollen Bildvortrag mit Christoph Kohler und Jürgen Walter ein.

Die Speyerer Sanddünen bilden ein einzigartiges Ökosystem voller botanischer und zoologischer Kostbarkeiten. In diesem Vortrag erhalten Besucherinnen und Besucher spannende Einblicke in die Lebenswelt der Überlebenskünstler der Sandlandschaften – vom filigranen Spörgel über das silbrig schimmernde Silbergras bis hin zum zarten Bergsandglöckchen. Ebenso faszinierend ist die artenreiche Insektenwelt: Hier begegnen sich geschickte Bienenwölfe, Kreiselwespen, flinke Sandlaufkäfer und sogar die majestätische Gottesanbeterin.

Mit eindrucksvollen Bildern und fundiertem Wissen zeigen Christoph Kohler und Jürgen Walter, warum diese besondere Landschaft in Speyer nicht nur ein ökologisches Juwel, sondern auch ein schützenswerter Lebensraum von großer Bedeutung ist.

Der Vortrag richtet sich an alle Naturfreunde, die mehr über die verborgenen Schätze vor der eigenen Haustür erfahren möchten.

Die Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit

Die vhslädt in Kooperation mit der AG Lebenswerte Stadt Speyer zu einem aufschlussreichen Online-Vortrag am Dienstag, 25. November 2025, um 19 Uhr ein. Unter dem Titel „Die Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit“ beleuchtet Dr. Astrid Schamber vom Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen Rheinland-Pfalz die vielfältigen gesundheitlichen Folgen der Klimaveränderungen.

Der Klimawandel betrifft längst nicht mehr nur Natur und Umwelt – auch die menschliche Gesundheit ist zunehmend betroffen. Die Biologin Dr. Schamber zeigt auf, wie sich steigende Temperaturen, veränderte Wetterbedingungen und neue Umweltfaktoren auf das Herz-Kreislauf-System, auf Allergien sowie auf die Verbreitung von Krankheitsüberträgern wie Mücken und Zecken auswirken. Dabei werden auch regionale Unterschiede und aktuelle Forschungsergebnisse vorgestellt.

Der Vortrag richtet sich an alle, die mehr darüber erfahren möchten, wie der Klimawandel unseren Alltag und unsere Gesundheit beeinflusst – und welche Maßnahmen zum Schutz beitragen können.

Weisheit und Weltverständnis: Konfuzius, Lao-Tzu und Buddha – Chinas geistige Traditionen im Wandel

Die vhs lädt am Mittwoch, 19. November 2025, um 19.30 Uhr in den Vortragssaal der Villa Ecarius zu einem inspirierenden Vortrag mit Prof. Karl-Heinz Pohl ein. Unter dem Titel „Lao-Tzu und Buddha – Chinas geistige Traditionen im Wandel“ erhalten die Teilnehmenden einen tiefen Einblick in die zentralen philosophischen und religiösen Strömungen Chinas.

China blickt auf eine mehrtausendjährige, ununterbrochene Kulturgeschichte zurück. Zu ihren wichtigsten geistigen Säulen zählen Konfuzianismus, Daoismus und Buddhismus. Der Konfuzianismus gilt zwar nicht als Religion, erfüllt aber als Sozialethik eine prägende moralische Funktion. Der Daoismus wiederum vereint eine philosophische und eine religiöse Ausprägung – von naturphilosophischer Lebenskunst bis zu spirituellen Praktiken, die auch heutigen Gesundheits- und Langlebigkeitskonzepten zugrunde liegen.

Der Buddhismus, ursprünglich in Indien entstanden, gelangte im 1. Jahrhundert nach Christus nach China und entwickelte sich dort zu einer Lehre mit erstaunlicher Vielfalt – von mystischer Innerlichkeit bis zu alltagsnaher Volksfrömmigkeit.

Charakteristisch für Chinas geistige Traditionen ist, dass sie nicht auf Glaubensdogmen beruhen, sondern auf rechtem Handeln und einem Leben in Harmonie mit der Natur. Das Heilige liegt nicht im Überirdischen, sondern im Alltäglichen und Natürlichen. Zudem ergänzen sich die drei Lehren – Konfuzianismus, Daoismus und Buddhismus – gegenseitig und werden bis heute oft als Einheit verstanden.

Wut or Warnsignal? – Den Kern des aggressiven Hundeverhaltens verstehen

Die vhs Speyer lädt am Mittwoch, 26. November 2025, um 19.30 Uhr Hundebesitzer*innen, Trainer*innen und alle Interessierten zu einem aufschlussreichen Abend in den Vortragssaal der Villa Ecarius ein: Im Vortrag Wut oder Warnsignal? – Den Kern des aggressiven Hundeverhaltens verstehen erläutert Hundetrainerin Bianca Melichar anschaulich, wann Aggression bei Hunden natürlich vorkommt und wie man in herausfordernden Situationen angemessen reagiert. Der Abend beleuchtet, welche Faktoren das Verhalten beeinflussen, und erläutert, wie man einen aggressiven Hund sicher und respektvoll betreut. Zudem wird diskutiert, ob und wie sich scheinbar festgefahrene Verhaltensmuster ändern lassen. Ziel dieses Kursabends ist es, einen tieferen Blick in das Verhalten unserer Vierbeiner zu wagen – stets praxisnah, respektvoll und lösungsorientiert.

Schreibwerkstatt: Auf farbigen Wörterwiesen ein Gedicht pflücken – Die Farben im Gedicht und ihre Symbolik

Die vhs lädt am Samstag, 29. November, und Sonntag, 30. November 2025, jeweils von 10 bis 16

Uhr, zu einer kreativen Schreibwerkstatt mit Sonja Viola Senghaus ein. Unter dem poetischen Titel „Auf farbigen Wörterwiesen ein Gedicht pflücken“ geht es um die Farben in der Lyrik – und um die Symbolik, die sich hinter ihnen verbirgt.

In dieser Werkstatt lernen die Teilnehmenden das verdichtete Fabulieren kennen und dürfen es gleich selbst ausprobieren. Gemeinsam wird an unterschiedlichen Gedichtformen gearbeitet – von klassisch bis experimentell – und mit abwechslungsreichen kreativen Schreibeinstiegen experimentiert, die den Zugang zum eigenen Ausdruck erleichtern. Ziel ist es, in die Welt der Poesie und ihrer Farben einzutauchen und Freude am spielerischen Umgang mit Sprache zu entdecken.

Vorerfahrungen sind nicht erforderlich – nur die Lust am Schreiben und an der Fantasie. Denn, wie schon Mark Twain sagte: „Schreiben ist leicht, man muss nur die falschen Wörter weglassen.“

Eine Anmeldung zu den Veranstaltungen der vhs unter www.vhs-speyer.de ist erforderlich.

Das komplette vhs-Programm kann unter www.vhs-speyer.de/programm abgerufen werden. Bei Fragen sind die Mitarbeitenden der Volkshochschule Speyer unter der Telefonnummer 06232 14-1360 und per E-Mail an vhs@stadt-speyer.de erreichbar.

Quelle: Stadt Speyer

