Speyer – Neunte Wahl des Jugendstadtrats Speyer steht bevor

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Donnerstag, 11. Dezember 2025, wird bereits zum neunten Mal der Jugendstadtrat der Stadt Speyer gewählt. Kandidieren und wählen dürfen alle Jugendlichen, die am 11. Dezember 2025 mindestens 12 Jahre alt, aber noch nicht 19 Jahre alt sind. Die Nationalität spielt dabei keine Rolle. Insgesamt sind rund 3200 Jugendliche in Speyer wahlberechtigt.

Gewählt wird an den weiterführenden Schulen, den Förderschulen in Speyer sowie der Realschule plus Dudenhofen. An der Johann-Joachim-Becher-Schule findet die Wahl im Zeitraum von Montag, 8. Dezember, bis Freitag, 12. Dezember 2025, statt. Für Jugendliche, die keine der genannten Schulen besuchen, findet am 11. Dezember 2025 von 18 bis 19 Uhr in der Jugendförderung eine Jugendversammlung statt.

Jede Schülerin und jeder Schüler hat die Möglichkeit, drei stimmberechtigte Mitglieder für den Jugendstadtrat zu wählen. Die Wahlperiode beträgt zwei Jahre. Gewählte Mitglieder, die mit 18 Jahren gewählt wurden oder aus Speyer wegziehen, bleiben bis zum Ende der Wahlperiode im JugendstaWer mit 18 Jahren gewählt wird, oder aus Speyer wegzieht bleibt bis zum Ende der Wahlperiode im Jugendstadtrat.

Im Anschluss an die Herbstferien wurde durch die Jugendförderung eine Plakatkampagne an den Schulen und in der Stadt gestartet, um das Interesse für eine Kandidatur zu wecken die Wahlbeteiligung zu fördern. Gezielte Werbung wird, unter Beteiligung der Schulen und der aktuell amtierenden Jugendstadträte, an den Schulen stattfinden. Zudem erhalten alle wahlberechtigten Jugendlichen von der Stadtverwaltung eine schriftliche Information zur Wahl. Interessierte Jugendliche haben die Möglichkeit, sich in einer Sitzung des Jugendstadtrates am Montag, 10. November 2025, selbst ein Bild von der Arbeit des Gremiums machen. Dort beantworten die aktuellen Mitglieder des Jugendstadtrates persönlich alle Fragen rund um die Kandidatur. Die Sitzung findet um 18 Uhr in der Jugendförderung, Seekatzstraße 5, statt.

Die Bewerbungsfrist für den Jugendstadtrat endet am Montag, 17. November 2025. Kandidatinnen und Kandidaten können ihre Anmeldekarten bis dahin im Schulsekretariat ihrer Schule oder in der Jugendförderung einreichen.

Ab dem 24. November 2025 erhalten die Kandidatinnen und Kandidaten an ihrer jeweiligen Schule die Möglichkeit, ihre selbstgestaltete Wahlwerbung auszuhängen. Hierfür werden an den Schulen ausreichend Flächen zur Verfügung gestellt.

Für Rückfragen steht Michel Salzer von der Jugendförderung telefonisch unter 06232 14-1905 oder per E-Mail an michel.salzer@stadt-speyer.de zur Verfügung.

Quelle: Stadt Speyer