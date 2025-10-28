Speyer – Kurpfalzkaserne Speyer erneut im Fokus – Bundesverteidigungsministerium setzt Rückgabe von Bundeswehrliegenschaften aus

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Das Bundesministerium der Verteidigung (BMVg) hat die Rückgabe von Liegenschaften der Bundeswehr an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) vorerst ausgesetzt und ein Moratorium für Konversion und Verwertung von bundeseigenen Flächen beschlossen. Hintergrund ist die veränderte sicherheitspolitische Lage infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und der daraus resultierende Bedarf an Standorten für eine gestärkte Bundeswehr.

In einem Schreiben an die Bundestags- und Landtagsabgeordneten informierte das BMVg, dass derzeit 187 Liegenschaften im Bestand der BImA auf ihre mögliche künftige militärische Nutzung geprüft werden. Unter den genannten Standorten befindet sich auch die Kurpfalzkaserne in Speyer, die in der Vergangenheit bereits von der Stadt für eine zivile Nachnutzung ins Auge gefasst worden war.

Der Bundestagsabgeordnete Johannes Steiniger (CDU) und der Landtagsabgeordnete Michael Wagner (CDU) hatten sich bereits am 21. Oktober mit einem gemeinsamen Schreiben an das Verteidigungsministerium gewandt, um Klarheit über die Zukunft der Kurpfalzkaserne zu gewinnen.

„Die Kurpfalzkaserne war über Jahrzehnte ein bedeutender Standort der Bundeswehr – insbesondere wegen der Kombination mit dem Wasserübungsplatz Reffenthal“, betont Michael Wagner. „Wenn das Verteidigungsministerium die Liegenschaft nun wieder in den Blick nimmt, erwarten wir eine klare Aussage, ob und in welcher Form der Standort künftig militärisch genutzt werden soll.“

Johannes Steiniger ergänzt: „Die Stadt Speyer hat sich frühzeitig für eine zivile Entwicklung des Areals eingesetzt. Sollte sich nun eine militärische Perspektive ergeben, muss der Bund offen und partnerschaftlich mit der Kommune über die nächsten Schritte sprechen.“

Das Gelände der Kurpfalzkaserne wird derzeit teilweise als Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Rheinland-Pfalz sowie als Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) genutzt.

Die Abgeordneten Steiniger und Wagner kündigten an, weiterhin im engen Austausch mit dem BMVg zu bleiben. Ziel sei es, frühzeitig Planungssicherheit für alle Beteiligten zu schaffen. „Wir brauchen Klarheit – sowohl für die kommunale Entwicklung als auch für die militärische Planung des Bundes“, so Wagner und Steiniger abschließend. „Eine verlässliche Kommunikation ist jetzt entscheidend.“

Foto: Torsten Silz (Rechte liegen bei Michael Wagner)