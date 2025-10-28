Speyer – Großer Feuerwehreinsatz – Zwei Menschen aus brennender Wohnung gerettet

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Heute, am 27.10.2025, kam es zu einem Wohnungsbrand mit Menschenrettung. Schon auf der Anfahrt hieß es, Flammen seien an einem Fenster sichtbar.

Beim Eintreffen fanden an der Einsatzstelle konnte diese Meldung unmittelbar bestätigt werden. Zwei Menschen, die sich noch in der Brandwohnung befanden, wurden von der Feuerwehr ins Freie gebracht und dem Rettungsdienst übergeben. Sie kamen zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Wir wünschen gute Besserung!



Neben der Brandbekämpfung wurden auch noch übliche Maßnahmen, wie ihr zum Beispiel eine maschinelle Entrauchung, durchgeführt. Die angrenzenden Wohnungen wurden ebenfalls kontrolliert, glücklicherweise ohne dass dort eine Ausbreitung des Schadens festgestellt wurde. Außerdem wurden durch die Stadtwerke Speyer Gas-, Wasser- und Stromanschlüsse kontrolliert. Auch das verlief ohne Beanstandung, sodass die Wohnung grundsätzlich bewohnbar blieb.



Der Brand- und Katastrophenschutz war mit 31 Einsatzkräften und neun Fahrzeugen rund 2 Stunden #imEinsatzfürSpeyer. Während dieser Zeit mussten die Kämmerstraße und die Schützenstraße voll gesperrt bleiben.

Zur Brandursache wurden von der Polizei Ermittlungen aufgenommen.

Quelle: „Stadt Speyer / Brand- und Katastrophenschutz“