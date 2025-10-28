Sinsheim/Speyer – IMAX-Dokumentarfilm gratis Winterwochen in den Technik Museen Sinsheim Speyer



Sinsheim/Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Wenn draußen der Nebel über die Felder zieht, beginnt in den Technik

Museen Sinsheim Speyer die Zeit der Entdecker.

Zwischen Flugzeugen, Oldtimern, Lokomotiven und echten U-Booten lässt sich Technik aus nächster Nähe erleben.

Anschließend laden die IMAX-Kinos zu einer Vorführung ein, die das Publikum mitten ins

Geschehen versetzt. Vom 3. November bis 19. Dezember 2025 bieten die Museen die

Aktion „Winterwochen“ an: In diesem Zeitraum erhalten Gäste beim Kauf eines

Museumstickets den Eintritt zu einer IMAX-Dokumentation gratis. Weitere Informationen

zur Aktion sowie zu Eintrittspreisen und Öffnungszeiten sind unter www.technik-

museum.de/winterwochen zu finden.

Die Technik Museen Sinsheim Speyer zählen zu den größten privatgeführten Technikmuseen

Europas und sind zu jeder Jahreszeit ein beliebtes Ausflugsziel. Während draußen das

Novemberwetter für graue Stimmung sorgt, laden die weitläufigen Hallen zu einer Reise durch

die Welt der Fortbewegungsmittel ein. Im Technik Museum Sinsheim warten tausende

Exponate, darunter die beiden begehbaren Überschall-Passagierflugzeuge Concorde und

Tupolev Tu-144, klassische Automobile, Motorräder, Lokomotiven sowie eine umfassende

Formel-1-Sammlung. Seit Mai 2025 ergänzt das U-Boot U17 die Ausstellung und erweitert das

Spektrum um ein weiteres Kapitel Technikgeschichte.

Das Technik Museum Speyer präsentiert unter anderem das Großraumflugzeug Boeing 747 „Jumbo Jet“, ein begehbares U-Boot, einen Seenotrettungskreuzer sowie Europas größte Ausstellung zur bemannten Raumfahrt mit dem

Raumgleiter Buran. Kinder können in beiden Häusern Technik spielerisch begreifen, Fahrzeuge

von innen erkunden und selbst auf Forschungstour gehen.



Im Rahmen der Winterwochen wird der Museumsbesuch um eine IMAX-Vorführung ergänzt.

Während des Rundgangs wartet ein Filmprogramm, das das Publikum mitten in andere Welten

eintauchen lässt. Zur Auswahl stehen eindrucksvolle Dokumentationen über Expeditionen in

die Tiefsee, Abenteuer in den Nationalparks oder Missionen ins Weltall. Das IMAX Kino

Sinsheim zeigt gestochen scharfe Bilder auf einer 22 x 27 Meter großen Leinwand und ist mit

modernem Raumklang ausgestattet, der das Geschehen intensiv erlebbar macht. Zu den

Höhepunkten zählt die neue Produktion „U17 – Die 500 Tonnen Reise“, die exklusiv im IMAX

Kino des Technik Museums Sinsheim zu sehen ist.

Die Dokumentation zeigt den aufwendigen Transport des 50 Meter langen U-Boots U17 von Kiel bis in den Kraichgau – über Flüsse, Straßen und Brücken hinweg. Es handelt sich dabei um genau jenes U-Boot, das auf dem

Gelände des Museums ausgestellt ist. Besucher können nicht nur den spektakulären Transport

auf der Leinwand erleben, sondern anschließend das Original, das U-Boot U17, direkt vor Ort

inspizieren. Im IMAX DOME Kino Speyer hingegen werden die Filme auf eine riesige

Kuppelwand projiziert, die das Publikum direkt ins Geschehen eintauchen lässt – ob beim Flug

ins All oder beim Schwimmen mit Mantarochen vor Papua-Neuguinea.

Die Winterwochen bieten die ideale Gelegenheit für einen Tagesausflug mit der ganzen Familie:

Technik entdecken, Geschichte verstehen und eindrucksvolles Kino genießen.

BU: Ab 3. November 2025 starten die Technik Museen Sinsheim Speyer die „Winterwochen“: Beim Kauf eines Museumstickets gibt es eine IMAX-Dokumentation kostenlos dazu.

Zur Auswahl stehen beeindruckende Dokumentationen darunter die neue Produktion „U17 – Die 500 Tonnen Reise“ im IMAX Kino Sinsheim. Quelle: TMSNHSP.

Quelle: Technik Museen Sinsheim Speyer