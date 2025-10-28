Rhein-Pfalz-Kreis – Sportlerehrung in Schifferstadt

Schifferstadt / rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Sechs Jugendliche werden für herausragende sportliche Erfolge geehrt

Am gestrigen Montag, 27. Oktober gratulierten und ehrten Bürgermeisterin Ilona Volk und der für den Bereich Sport zuständige Beigeordnete Patrick Poss fünf Karatekas sowie den Deutschen Meister im Kartfahren für deren sportliche Erfolge. Im Alten Rathaus erhielten sie Urkunden und Schmagges-Gutscheine.

Bei der Goju-Ryu Karate Europameisterschaften in Rumänien konnten die Schifferstadter Karatekas brillieren: Den 1. Platz im Kumite (U18, -59kg) erkämpfte sich Karateka Venera Stroh. Ebenfalls erfolgreich mit dem 1. Platz in Kumite (-55kg, Leistungsklasse) war Stella Holczer. Martin Schoppel siegte gemeinsam mit Marvin Egerland (beim Termin nicht anwesend) und Sara Djapa im Kumite Team Mixed (Leistungsklasse).

Ebenfalls geehrte wurde Devin Leon Ucar. Seit seinem vierten Lebensjahr ist der Schifferstadter im Kartsport aktiv. Bei den diesjährigen „German Karting Series“ erreichte er die meisten Punkte und konnte sich so den Titel als Deutscher Meister sowie die Qualifikation für die Weltmeisterschaft sichern. Der Kartfahrer nahm an der Sportlerehrung mit Hauptmechaniker und Vater Sezai Ucar teil.

„Die Unterstützung, die unsere Sportlerinnen und Sportler von ihren Trainern und Eltern erfahren, ist unvergleichlich und so wichtig“, findet Bürgermeisterin Ilona Volk. Besonders beeindruckt sei sie vom jungen Alter, in dem Kartfahrer Devin Leon Ucar seine Sportkarriere begann. „Auch dass alle unsere ausgezeichneten Sportlerinnen und Sportler im Schul- und auch im sonstigen Leben strukturiert, organisiert und diszipliniert sind, ist einfach toll!“, freut sich Volk.

Text und Foto: Stadtverwaltung Schifferstadt