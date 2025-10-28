Maikammer – Unfallstelle gesucht



Maikammer/Metropolregion Rhein-Neckar – Mit 2,16 Promille wurde gestern ein verletzter 58 Jahre alter Autofahrer auf dem Wanderparkplatz in der Alsterweilerer Hauptstraße gemeldet.

Vor Ort konnte der Mann sowie sein beschädigtes Fahrzeug vorgefunden werden. Wo genau der Unfall passiert ist, konnte der Fahrer nicht mehr angeben. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Seine Fahrerlaubnis wurde beschlagnahmt.

Zeugen, die einen Verkehrsunfall mit einem schwarzen DS7/Crossback im Umkreis beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeidirektion Landau