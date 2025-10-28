Ludwigshafen – VfSK-Athleten-Bouler: Weltmeistertitel und Bundesliga-Aufstieg an einem Wochenende

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein sporthistorisches Wochenende für den VfSK Oppau 1900 und seine Abteilung Athleten-Bouler: Die 16-jährige Boulerin Maria Hein gewinnt bei der Jugend-Weltmeisterschaft im spanischen Isla Cristina den Weltmeistertitel im Präzisionsschießen Doublette mixte, und die Vereinsmannschaft schafft zeitgleich die Rückkehr in die Pétanque-Bundesliga 2026.



Bei der Jugend-WM an der andalusischen Atlantikküste trat Maria Hein gemeinsam mit Tobias Moritz (München), Janaina Cabrera (Horb) und Emil Croissant (Landau) für Deutschland an. Nach einem starken Turnierverlauf setzten sich Hein und Moritz im Finale des Präzisionsschießens gegen das favorisierte Team aus Thailand durch – der entscheidende Treffer kam mit dem letzten Schuss von Hein.

Ein emotionaler Moment, die die VfSK-Athleten-Bouler Oppau nun um eine Weltmeisterin reicher macht.

Auch das Bundesliga-Qualifikationsturnier im Saarland bot Spannung pur. Nach einem durchwachsenen Start kämpfte sich das Team der VfSK-Athleten-Bouler mit Siegen gegen Schaffhausen, Krähenwinkel, Hamburg, Berlin und Dresden zurück.

Als die Konkurrenten aus München und Krähenwinkel Federn ließen, war der Traum perfekt: Die VfSK-Athleten-Bouler Oppau steigen in die Bundesliga auf.

„Nach dem bitteren Pech im letzten Jahr war dieser Erfolg umso verdienter“, so der Vorsitzende Jürgen Hatzenbühler. „Unsere Spielerinnen, Spieler und Fans haben gezeigt, was Teamgeist bedeutet.“

Der Verein plant für Mittwoch einen Empfang auf dem Vereinsgelände, um beide Erfolge gebührend zu feiern.

Quelle Verein für Sport und Körperpflege Oppau 1900 e.V. – VfSK