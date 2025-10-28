  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

28.10.2025, 17:49 Uhr

Landau – Verlorene Ladung sorgt für Verkehrsbehinderungen

Landau /B10/AS LD-Nord / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Vermutlich ein nicht ordnungsgemäß gesicherter Heuballen war heute (28.10.2025) gegen 13.25 Uhr Ursache für eine Verkehrsbehinderung auf der B10 Höhe der AS Landau-Nord. Der 76 Jahre alte Fahrer wurde belangt, weil er seine Ladung auf seinem PickUp vor Fahrtantritt nicht ausreichend gesichert hatte. Bis zur Beseitigung der Gefahrenstelle kam es in dem Bereich zu Verkehrsstörungen

