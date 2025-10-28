Landau – Gegen die Mittelleitplanke geschleudert

B10/AS LD-Nord (ots) Eine 27 Jahre alte Autofahrerin befuhr gestern (27.10.2025, 12 Uhr) die AS Landau-Nord und wollte auf die B10 in Fahrtrichtung A65 fahren. Vermutlich infolge nichtangepasster Geschwindigkeit kam sie mit ihrem Fahrzeug auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte dabei mit der Mittelleitplanke. An ihrem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.
-
/// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS
-
WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN>> ALLE TOPMELDUNGEN
- Landau/A65/AS LD-Süd/Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Vermutlich infolge unangepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn kam gestern Mittag (27.10.2025, 13.30 Uhr) ein 24-jähriger Autofahrer beim Auffahren auf die A65 bei der AS Landau-Süd (Fahrtrichtung Ludwigshafen) ins Schleudern. Sein Fahrzeug drehte sich mehrfach und kam im Straßengraben zum Stehen. Infolge der Bergungsmaßnahmen mussten der Beschleunigungs- und rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Es ... Mehr lesen»
- Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Tagtäglich rufen Betrüger beispielsweise als „falsche Polizeibeamte“ oder „falsche Enkel“ lebensältere Menschen an und versuchen mit immer neuen Maschen an deren Geld zu kommen. Obwohl schon viele Bürgerinnen und Bürger sensibilisiert sind, gelingt es den trickreichen Betrügern in Einzelfällen immer wieder, hohe Geldsummen oder Wertgegenstände zu erlangen. Um Sie noch ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am 23.10.2025, gegen 16:00 Uhr, stellten Polizeikräfte einen 31-jährigen Mann in der Hebelstraße fest, der mit einem gestohlenen Renault Twingo unterwegs war. Der Fahrer, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde vorläufig festgenommen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Der Beschuldigte, welcher über keinen ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Kreisverbände der Europa-Union Vorderpfalz und der VdK Vorderpfalz unterstützen das Präsidium mit der Forderung an die Bundesregierung und die Fraktionsvorsitzenden im Bundestag die EU-Richtlinie zu übermitteln. Die Kreisverbände übermitteln diese Forderung nun auch an die rheinland-pfälzischen Mitglieder des Bundestages und des Landtages. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Der Bundesgesetzgeber möge bis zum ... Mehr lesen»
- Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Das UnterwegsTheater lädt mit Leïla Ka die „derzeit am meisten präsentierte junge Choreographin“ (Le Monde) nach Heidelberg. Ihr aktuelles Stück „Maldonne“ zieht mit seiner kraftvollen, energiegeladenen und theatralen Tanzsprache jeden in seinen Bann, der das Sehnen nach Freiheit kennt. Am Freitag, den 14. November, 20 Uhr ist es in der ... Mehr lesen»
- Schifferstadt / rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Sechs Jugendliche werden für herausragende sportliche Erfolge geehrt INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Am gestrigen Montag, 27. Oktober gratulierten und ehrten Bürgermeisterin Ilona Volk und der für den Bereich Sport zuständige Beigeordnete Patrick Poss fünf Karatekas sowie den Deutschen Meister im Kartfahren für deren sportliche Erfolge. Im Alten Rathaus erhielten sie ... Mehr lesen»
- Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Gedenkfeier am Sonntag den 9. November 2025 um 17.00 Uhr Foyer des Dathenushauses in der Kanalstraße 6.Neben der angefragten Rede des Oberbürgermeisters Dr. Meyer oder eines Mitglied des Stadtvorstandes wird Werner Schäfer, Mitglied des Vorstandes des Fördervereins für jüdisches Gedenken in Frankenthal, in einem Bildvortrag über die indirekten Opfer der Schrecknisse ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am frühen Dienstagmorgen (28.10.2025, 3:18 Uhr) brach eine unbekannte Person in einen Kiosk in der Rheingönheimer Straße, Ecke Marsstraße, ein und entwendete Bargeld sowie Tabakwaren. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte den Einbruch und verständigte umgehend die Polizei. Trotzdem konnte der Täter unerkannt flüchten. Wer kann Hinweise zur Tat geben? Hinweise bitte ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am Sonntag, den 26.10.2025, versuchten Unbekannte zwischen 12:30 Uhr und 14 Uhr in eine Wohnung in der Mußbacher Straße nahe der Maudacher Straße einzubrechen. Der Einbruchsversuch scheiterte jedoch. Wer kann Hinweise zum versuchten Einbruch geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . ... Mehr lesen»
- Heidelberg / Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Wie bereits berichtet, kam es am Montagmorgen kurz nach 11:00 Uhr im Bereich der Straßen Hausackerweg und Am Rosenbusch dazu, dass sich ein Reisebus im Kurvenbereich festfuhr. Nach Abschluss der Maßnahmen vor Ort ist nun bekannt, dass der 57-jährige Fahrer des Reisebusses die dort angebrachte Beschilderung missachtete und ... Mehr lesen»
Landau – Ins Schleudern geraten
Speyer – Informationsveranstaltungen und Tipps zur Prävention von Betrugsmaschen
Ludwigshafen – Autodieb gefasst
Ludwigshafen – Europa-Union und VdK fordern: „Anerkennung von Behindertenausweisen aus anderen EU-Staaten“
Heidelberg – Internationales Tanzgastspiel: „Maldonne“ von Leila Ka kommt in die HebelHalle
Rhein-Pfalz-Kreis – Sportlerehrung in Schifferstadt
Frankenthal – Erinnerung an die „Kristallnacht“
Ludwigshafen – Einbruch in Kiosk – Zeugen gesucht
Ludwigshafen – Versuchter Wohnungseinbruchin der Gartenstadt
Heidelberg – Nachtrag: Bus fährt sich auf abschüssiger Straße fest
-
MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:
Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.
-
INSERAT
www.turm.restaurant
INSERAT
INSERAT
Wasserspass in den Schwimmbädern
des Rhein-Pfalz-Kreises
Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis
INSERAT
meine-ausbildung-in-deutschland.de
INSERAT
Zeller Recycling
INSERAT
www.optikadam.de
INSERAT
www.Kampfsport-Fuchs.de
-
INSERAT
www.schuh-keller.de
INSERAT
partyservice-weber.de
AKTUELLE VIDEOS>> MEHR VIDEOS
Ludwigshafen – Mord in Maudach: Polizei durchsucht Luitpoldhafen nach Tatwaffe
Ludwigshafen– Stimmungsvoll, bunt und voller Leben: Maudacher Kerwe begeistert Besucher
Heidelberg – Was kann die Industrie zur Verteidigung beitragen? Antworten von Dr. Hans Christoph Atzpodien zu Gast bei Nicole Huber (Video)
MRN-NEWS SOCIAL MEDIA
MRN-NEWS-INFOÜBER /// MRN-NEWS
Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
>> Weitere Informationen
NEWS EINSENDEN
Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
>> So geht's
MEDIADATEN
MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
>> Mediadaten einsehen
WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
>> Jetzt informieren
MEDIENSERVICES
MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
>> Mehr hierzu
WEITERES
>> AGB
>> Datenschutzerklärung
>> Kontakt
>> Impressum
>> Startseite
Ihr Beitrag bei MRN-News.deWenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:
>> News/Event einsenden
Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.
-
-
/// MRN-NEWS.de
Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
>> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv
NACHRICHTENSUCHE
-
MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:
Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.
-
TOPMELDUNGENDie wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
>> zu den aktuellen Topmeldungen
FREIZEIT & KULTURVeranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
>> zur Themenseite Freizeit & Kultur
POLITIK & RECHTAktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
>> zur Themenseite Politik & Recht
WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNGAktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
>> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung
SPORT & FITNESSAktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
>> zur Themenseite Sport & Fitness
POLIZEI & SICHERHEITMeldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
>> zur Themenseite Polizei & Sicherheit
-
EVENTSVeranstaltungshinweise und Eventkalender für die Metropolregion.
>> zum Eventkalender
VIDEOCENTERGallerie aller MRN-News-Videobeiträge zum Direktanschauen.
>> zum Videocenter
GESELLSCHAFT & SOZIALESAktuelles über soziales Engagement und gesellschaftliche Ereignisse.
>> zur Themenseite Gesellschaft & Soziales
GESUNDHEIT & UMWELTAktuelles über Wohlbefinden, Umweltschutz und gesundheitliche Aufklärung.
>> zur Themenseite Gesundheit & Umwelt
WISSENSCHAFT & BILDUNGAktuelles über Forschung, Schule, Aus- und Weiterbildung.
>> zur Themenseite Wissenschaft & Bildung
VERBRAUCHERINFOBaustellen, Warnhinweise, Umleitungen, Öffnungszeiten und Angebote.
>> zur Themenseite Verbraucherinfo
-