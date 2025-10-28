Lampertheim – Nachtrag: Tötungsdelikt – Toter hatte Stich.- und Schnittverletzungen

Lampertheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Mordkommission und Hinweistelefon eingerichtet – Zeugensuche nach Verdacht eines Tötungsdelikts

Nachdem am Montagvormittag (27.10.) ein lebloser 36-jähriger Mann in dem von ihm bewohnten Anwesen in der Friedrichstraße aufgefunden wurde (wir haben berichtet), ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei, aufgrund des vorläufigen Ergebnisses der am heutigen Tag durchgeführten Obduktion, wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Der 36-Jährige erlitt Stich- sowie Schnittverletzungen. Beim Polizeipräsidium Südhessen wurde daraufhin die Mordkommission „Friedrich“ mit über 30 Beamtinnen und Beamten eingerichtet.

Für Hinweise aus der Bevölkerung hat die MOKO „Friedrich“ unter der Rufnummer 06151 / 969 – 53222 ein Hinweistelefon eingerichtet, unter dem sich Bürgerinnen und Bürger, auch anonym, melden können.

Aktuell suchen die Ermittlerinnen und Ermittler nach Zeugen, die seit Montag (20.10.), im Bereich beziehungsweise in der Nähe des Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die möglicherweise mit der Tat in Verbindung stehen könnten.

Quelle: Staatsanwaltschaft Darmstadt und Polizeipräsidiums Südhessen

Erstmeldung: