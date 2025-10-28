Heidelberg – Internationales Tanzgastspiel: „Maldonne“ von Leila Ka kommt in die HebelHalle

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Das UnterwegsTheater lädt mit Leïla Ka die „derzeit am meisten präsentierte junge Choreographin“ (Le Monde) nach Heidelberg. Ihr aktuelles Stück „Maldonne“ zieht mit seiner kraftvollen, energiegeladenen und theatralen Tanzsprache jeden in seinen Bann, der das Sehnen nach Freiheit kennt. Am Freitag, den 14. November, 20 Uhr ist es in der HebelHalle zu sehen.

Fünf Tänzerinnen mit 40 verschiedenen Kleidern demonstrieren Gemeinsamkeit, Revolte, Tränen, Euphorie, Freude und das über Jahre geteilte Erleben als Frau. Den Kostümen haben sie Namen gegeben, denn sie stammen aus Second Hand Läden und erinnern an die Trägerinnen und ihre authentischen Geschichten. Die Farbenpracht, Eleganz und Leichtigkeit der wirbelnden und wechselnden Kostüme erweist sich als spannungsreicher Kontrast zum Tanz, der auch eindrückliche Bilder von Schmerz, Sturz und Zerrissenheit vermittelt.

Mit ihren künstlerischen Wurzeln im Urban Dance und ohne akademische Tanzausbildung hat Leïla Ka eine unmittelbar packende Bewegungssprache entwickelt. Seit ihren ersten Solo-Arbeiten bringt sie die vielfältigen Identitäten von Frauen auf die Bühne, die zwischen vorgefertigten Rollenbildern und gesellschaftlichen Erwartungen ihr Aufbegehren, ihre Zerbrechlichkeit, ihre Befreiung und vor allem Schwesterlichkeit leben. Begleitet werden sie von einer variantenreichen Tonspur, die neben alter Musik und der Chansonsängerin Lara Fabian auch Stille umfasst, die vom Atmen der Tänzerinnen durchbrochen wird.

Die französische Choreographin Leïla Ka feiert weltweit Erfolge und ist derzeit assoziierte Künstlerin im CENTQUATRE-PARIS. „Maldonne“ war für den International Dance Prize 2025 am renommierten Londoner Saddler’s Wells Theater nominiert.

In der Spielzeit 2025 laden die UnterwegsTheater-Kuratoren Jai Gonzales und Bernhard Fauser internationale Tanzgastspiele ein, die mit ausgefeilten theatralischen Mitteln und originären Tanzsprachen die Situation von Frauen auf die Bühne bringen. Mit ihren Geschichten über Verwundbarkeit, Empowerment, Zusammenhalt und Humor erinnern sie daran, dass selbst dort, wo gesellschaftliche Fortschritte und Rechtssicherheit den Alltag prägen, jederzeit Anerkennung, Freiheit und Sicherheit gefährdet sind – durch gesellschaftliche Erwartungen und männliche Blicke, Netzwerke oder Übergriffe.

Maldonne

von Leila Ka

Am Freitag, 14. November, 20 Uhr, HebelHalle, Gastspiel

Choreographie: Leïla Ka

Tanz: Océane Crouzier, Jennifer Dubreuil Houthemann, Jane Fournier Dumet, Leïla Ka, Jade Logmo / Justine Agator / Adèle Bonduelle / Lise Messina

Choreographische Assistenz: Jane Fournier Dumet

Lichtdesign: Laurent Fallot

Lichtregie: Laurent Fallot / Clara Coll Bigot

Sound design: Rodrig De Sa / Manon Garnier

Die Compagnie wird unterstützt von der Stiftung Fondation BNP Paribas

Weitere Informationen und Tickets unter www.unterwegstheater.de

Foto: Monia Pavoni

Quelle: Unterwegstheater Heidelberg