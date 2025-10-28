Heidelberg – Abendführung durch die Landessternwarte

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Landessternwarte auf dem Königstuhl bei Heidelberg wurde 1898 feierlich als „Großherzogliche Bergsternwarte“ eingeweiht. Auch heute ist sie ein wissenschaftliches Institut, an dem astronomische Spitzenforschung betrieben wird. Bei einem Besuch am 7. November, 20 Uhr mit der Astronomin und Wissenschaftsjournalistin Monika Maintz erfahren die Teilnehmenden von der wechselvollen Geschichte der Astronomie im Rhein-Neckar-Raum und erhalten Einblicke in aktuelle astronomische Themen. Eine Anmeldung bei der Volkshochschule ist bis 3. November unter 06221 / 911911 oder auf www.vhs-hd.de erforderlich.
vhs Heidelberg, Bergheimer Str. 76, 69115 Heidelberg.
Quelle: Volkshochschule Heidelberg