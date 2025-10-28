Frankenthal – Schaurig schöne Saunanacht – kombiniert mit Candle-Light-Schwimmen



Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Aufgrund des Feiertags am Samstag, 1. November 2025, wird das Candle-Light-

Schwimmen im OstparkBad auf Freitag, 31. Oktober 2025, vorverlegt!

An diesem Abend wird es dann gleich zwei besondere Events im OstparkBad geben!

Schaurig schöne Saunanacht – Halloween-Special

Am Freitag, 31. Oktober 2025, findet der nächste Frankenthaler Saunaabend statt –

diesmal ganz im Zeichen von Halloween!

Von 17 bis 23 Uhr dürfen sich Besucher auf außergewöhnliche Saunaaufgüsse wie

den Hexentanz oder den Geisterhauch freuen. Begleitet von stimmungsvoller Musik

wird Entspannung mit einem Hauch Grusel kombiniert.

Candle-Light-Schwimmen am Freitag!

Ebenfalls am Freitag lädt das OstparkBad zum Candle-Light-Schwimmen ein. In ro-

mantischer Atmosphäre bei Kerzenschein können Gäste ihre Bahnen ziehen und

das Bad in einem ganz besonderen Licht erleben.

Das Team des OstparkBads und der OstparkSauna freut sich auf einen stimmungs-

vollen Abend mit vielen Gästen – ob zum Entspannen, Schwimmen oder Gruseln!

Öffnungszeiten

• Freitag, 31. Oktober 2025:

OstparkBad & OstparkSauna geöffnet bis 23 Uhr

• Samstag, 1. November 2025 (Feiertag):

OstparkBad: 8–21 Uhr

OstparkSauna: 10–21 Uhr

Quelle: Stadtwerke Frankenthal GmbH