Frankenthal – Schaurig schöne Saunanacht – kombiniert mit Candle-Light-Schwimmen

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Aufgrund des Feiertags am Samstag, 1. November 2025, wird das Candle-Light-
Schwimmen im OstparkBad auf Freitag, 31. Oktober 2025, vorverlegt!
An diesem Abend wird es dann gleich zwei besondere Events im OstparkBad geben!
Schaurig schöne Saunanacht – Halloween-Special
Am Freitag, 31. Oktober 2025, findet der nächste Frankenthaler Saunaabend statt –
diesmal ganz im Zeichen von Halloween!
Von 17 bis 23 Uhr dürfen sich Besucher auf außergewöhnliche Saunaaufgüsse wie
den Hexentanz oder den Geisterhauch freuen. Begleitet von stimmungsvoller Musik
wird Entspannung mit einem Hauch Grusel kombiniert.
Candle-Light-Schwimmen am Freitag!
Ebenfalls am Freitag lädt das OstparkBad zum Candle-Light-Schwimmen ein. In ro-
mantischer Atmosphäre bei Kerzenschein können Gäste ihre Bahnen ziehen und
das Bad in einem ganz besonderen Licht erleben.
Das Team des OstparkBads und der OstparkSauna freut sich auf einen stimmungs-
vollen Abend mit vielen Gästen – ob zum Entspannen, Schwimmen oder Gruseln!
Öffnungszeiten
• Freitag, 31. Oktober 2025:
OstparkBad & OstparkSauna geöffnet bis 23 Uhr
• Samstag, 1. November 2025 (Feiertag):
OstparkBad: 8–21 Uhr
OstparkSauna: 10–21 Uhr
Quelle: Stadtwerke Frankenthal GmbH