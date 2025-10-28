Frankenthal- Kontrollstelle



Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Montagabend, den 27.10.2025, ab 21:00 Uhr bis 01:00 Uhr am 28.10.2025 führte die Polizeiinspektion Frankenthal Verkehrskontrollen in der Mahlastraße in Frankenthal durch.

Der Fokus der Fahrzeugkontrollen lag auf der Überprüfung der Sicherheit im Straßenverkehr. Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen wurden insgesamt 85 Fahrzeuge kontrolliert. Die eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten stellten hierbei in drei Fällen eine widerrechtliche Nutzung des Mobiltelefons beim Führen eines Kraftfahrzeuges fest.

Ein Fahrzeugführer missachtete das Rotlicht an der lichtzeichengeregelten Kreuzung Mahlastraße / Schraderstraße / Albrecht-Dürer-Ring. Insgesamt sieben Verkehrsteilnehmer hatten während der Fahrt den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet. Darüber hinaus wiesen vier Fahrzeuge Beleuchtungsmängel auf und in zehn Fällen kamen Fahrzeugführer nicht der Mitführpflicht von Führerschein, der Zulassungsbescheinigung Teil 1 oder Warnweste, Verbandskasten und Warndreieck nach. Entsprechend wurden Mängelberichte und Kontrollaufforderungen angefertigt und an die Verkehrsteilnehmer ausgehändigt.

Die festgestellten Mängel müssen im Nachgang der Kontrolle zur Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr behoben und ein Nachweis über die Mängelbeseitigung innerhalb der vorgegebenen Frist bei der Polizeiinspektion erbracht werden.

Die Einrichtung der Kontrollstelle wurde durch das THW Frankenthal unterstützt.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen