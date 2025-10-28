Frankenthal – Erinnerung an die „Kristallnacht“

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Gedenkfeier am Sonntag den 9. November 2025 um 17.00 Uhr Foyer des Dathenushauses in der Kanalstraße 6.Neben der angefragten Rede des Oberbürgermeisters Dr. Meyer oder eines Mitglied des Stadtvorstandes wird Werner Schäfer, Mitglied des Vorstandes des Fördervereins für jüdisches Gedenken in Frankenthal, in einem Bildvortrag über die indirekten Opfer der Schrecknisse der Frankenthaler Kristallnacht berichten.



Die Landeszentrale für politische Bildung hat vor zwei Jahren begonnen die Opfer der Kristallnacht in Rheinland-Pfalz zu erfassen und wird diese in der nächsten Woche bei einer Ausstellung im KZ Osthofen veröffentlichen. In diese Opfersammlung flossen auch Frankenthalerinnen und Frankenthaler mit ein. Vier dieser Personen wird Schäfer bei dem Gedenkvortrag auch teilweise mit Familienbildern vorstellen.

Nach der Gedenkveranstaltung werden die Teilnehmer mit bereitgestellten oder eigenen Kerzen in einem stillen Gedenkgang durch die Kanal- und Bahnhofstraße in Richtung Glockengasse laufen. Dort, am Gedenkstein der ehemaligen Synagoge, wird gegen 18.00 Uhr das Vereinsmitglied Gisela Groeger die Namen der Frankenthaler Opfer verlesen. Der zweite Vorsitzende Rüdiger Stein beschließt die Gedenkveranstaltung unter anderem mit dem Kaddisch, dem jüdischen Totengebet.

Weitere Informationen zum 9. November unter http://www.juden-in-frankenthal.de/

Bildtexte: Kerzen der Erinnerung vor dem Gedenkstein in der Gkockengasse (Foto: Rudi Kottmann)

Auch die Wohnung von Carl, Therese und Hans Schweitzer wurde in der „Kristallnacht“ verwüstet. Carl Schweitzer war anschließend mehrere Wochen im Konzentrationslager Dachau inhaftiert.

(Foto: Stadtarchiv Frankenthal (Pfalz)

