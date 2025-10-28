Eberbach – Es sind noch kostenfreie PV-Beratungen möglich!



Eberbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Zur Beschleunigung des Ausbaus mit PV-Anlagen bietet die Stadt Eberbach immer

noch kostenfreie Beratungen an. Das nächste Webinar findet am 13.11.2025 online um 19:00 Uhr statt.

Das Beratungskontingent der Stadt Eberbach für kostenfreie PV Beratungen ist noch nicht

aufgebraucht und es besteht weiterhin die Möglichkeit dieses Angebot der Stadt in

Kooperation mit Solarhub24 zu nutzen.

Worum geht es? Hauseigentümer sollen bei der Installation einer PV-Anlage und bei Fragen

zur E-Mobilität, zur Stromspeicherung und zur Wärmeerzeugung unterstützt werden.

Mithilfe des eigens entwickelten PV-Konfigurators des Startup-Unternehmens Solarhub24

können Hausbesitzer in vier Schritten ihr Haus analysieren und das individuelle Potenzial ihres

Hauses prüfen lassen. So können sich Interessenten einen Überblick verschaffen, ohne gleich

ein Verkaufsgespräch eingehen zu müssen. Unterstützung bekommen sie dabei von den

Experten, welche sie individuell bei ihrem Projekt unterstützen und beraten. Zudem können

mithilfe des Programms auch Angebote eingeholt und verglichen sowie Aufträge erteilt

werden.

Interessierte können sich für das Webinar am 13.11.2025 noch anmelden unter

www.solarwebinar.de.

Fragen beantwortet die Abteilung Klimaschutz der Stadt Eberbach per E-Mail unter

klimaschutz@eberbach.de oder telefonisch unter 06271-87 209.

Quelle: Stadt Eberbach