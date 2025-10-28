Bad Bergzabern – Vollsperrung der L545 nach Unfall

L 545/Bad Bergzabern/Steinfeld/Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am gestrigen Montag, um 06:45h befuhr ein Lkw die L545 von Steinfeld kommend in Richtung Bad Bergzabern. Aufgrund eines entgegenkommenden Pkws musste der Lkw in den Grünstreifen ausweichen. Infolge der Absicherungs- und Abschlepparbeiten musste die Straße bis ca. 17:15h vollgesperrt werden. Die Polizei Bad Bergzabern bittet um Hinweise auf den noch unbekannten Pkw.
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am frühen Dienstagmorgen (28.10.2025, 3:18 Uhr) brach eine unbekannte Person in einen Kiosk in der Rheingönheimer Straße, Ecke Marsstraße, ein und entwendete Bargeld sowie Tabakwaren. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte den Einbruch und verständigte umgehend die Polizei. Trotzdem konnte der Täter unerkannt flüchten. Wer kann Hinweise zur Tat geben? Hinweise bitte ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am Sonntag, den 26.10.2025, versuchten Unbekannte zwischen 12:30 Uhr und 14 Uhr in eine Wohnung in der Mußbacher Straße nahe der Maudacher Straße einzubrechen. Der Einbruchsversuch scheiterte jedoch. Wer kann Hinweise zum versuchten Einbruch geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . ... Mehr lesen»
- Heidelberg / Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Wie bereits berichtet, kam es am Montagmorgen kurz nach 11:00 Uhr im Bereich der Straßen Hausackerweg und Am Rosenbusch dazu, dass sich ein Reisebus im Kurvenbereich festfuhr. Nach Abschluss der Maßnahmen vor Ort ist nun bekannt, dass der 57-jährige Fahrer des Reisebusses die dort angebrachte Beschilderung missachtete und ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein sporthistorisches Wochenende für den VfSK Oppau 1900 und seine Abteilung Athleten-Bouler: Die 16-jährige Boulerin Maria Hein gewinnt bei der Jugend-Weltmeisterschaft im spanischen Isla Cristina den Weltmeistertitel im Präzisionsschießen Doublette mixte, und die Vereinsmannschaft schafft zeitgleich die Rückkehr in die Pétanque-Bundesliga 2026. Bei der Jugend-WM an der andalusischen Atlantikküste trat Maria Hein gemeinsam ... Mehr lesen»
- Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Heute, am 27.10.2025, kam es zu einem Wohnungsbrand mit Menschenrettung. Schon auf der Anfahrt hieß es, Flammen seien an einem Fenster sichtbar. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Beim Eintreffen fanden an der Einsatzstelle konnte diese Meldung unmittelbar bestätigt werden. Zwei Menschen, die sich noch in der Brandwohnung befanden, wurden von der Feuerwehr ins ... Mehr lesen»
- Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Insgesamt 60 Jugendliche im Alter von 13 bis 19 Jahren kandidieren für einen der 30 Sitze des Heidelberger Jugendgemeinderats. Darunter sind zwölf Bewerberinnen und Bewerber, die bereits Erfahrung als Mitglieder des Gremiums gesammelt haben. Der Wahlausschuss hat die Kandidatinnen und Kandidaten am Freitag, 24. Oktober 2025, nach Ablauf der Bewerbungsfrist ... Mehr lesen»
- Rhein-Pfalz-Kreis – Südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar – Im Rhein-Pfalz-Kreis ist bei einem Wildvogel die aviäre Influenza, umgangssprachlich Vogelgrippe genannt, des Subtyps H5N1 nachgewiesen worden. Auch im Landkreis Südliche Weinstraße (SÜW) gibt es einen Verdachtsfall, dort in einer privaten Tierhaltung. Beide Landkreise sind neben den Landkreisen Bad Dürkheim und Germersheim Mitglied im Tiersuchenverbund Rheinpfalz. INSERAT ... Mehr lesen»
- Foto: Coach Armia Abd Rabo mit Dennis „Lucky Luke“ Haddad und Coach Phillipp Michalski INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Mannheim – Metropolregion Rhein-Neckar / München — Am 25. Oktober fand die Steko‘s Fightnight in der kleinen Olympiahalle in München statt. Das Mannheimer Kampfsportzentrum Black Scorpions ging mit 2 Kämpfern an den Start und konnte 2 Siege mit ... Mehr lesen»
- Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Zuge der Veranstaltungsreihe „Stadtentwicklung im Dialog“ hat am Donnerstag, 23. Oktober 2025, im Dezernat 16 der vierte Fachabend zur nachhaltigen Stadtentwicklung stattgefunden. Ziel war es, gemeinsam mit Expertinnen und Experten praktische Lösungen zu diskutieren, wie Städte trotz Wachstum ressourcenschonend mit Fläche umgehen können. Impulse kamen von Dr. Sebastian Eichhorn ... Mehr lesen»
- Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Bei zwei Veranstaltungen in Gurs und in Heidelberg hat die Stadt Heidelberg zum 85. Jahrestag der Menschen gedacht, die im Oktober 1940 von den Nationalsozialisten in das Lager Gurs in Südfrankreich deportiert wurden. Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck und die Jugendgemeinderäte Michael Steinke und Raphael Sison haben für die Stadt Heidelberg ... Mehr lesen»
