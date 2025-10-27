Worms – Veranstaltungsverlegung „DAVON GEHT DIE WELT NICHT UNTER – Die 20er-Jahre sind jetzt!“ am 12. November jetzt im Wormser Theater

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar – Die für Mittwoch, den 12. November 2025, um 20.00 Uhr geplante Veranstaltung „DAVON GEHT DIE WELT NICHT UNTER – Die 20er-Jahre sind jetzt!“ im Rahmen der SchUM-Kulturtage 2025, wird aus organisatorischen Gründen vom Lincoln-Theater ins Wormser Theater verlegt.

Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Bitte beachten: Im Wormser Theater gilt freie Platzwahl.

Ticketinformationen: Telefonisch unter 06241 – 2000 – 450 oder online über www.das-wormser.de.

Quelle: Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms