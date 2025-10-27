Worms – Schenken, was bleibt: gemeinsame Genussmomente mit dem Schlemmerblock

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar – Wenn der Duft von Zimt, Tannennadeln und frisch gebackenen Plätzchen in der Luft liegt, beginnt sie wieder: Die schönste Zeit im Jahr – und auch die Suche nach dem perfekten Geschenk.

In der oft hektischen Vorweihnachtszeit wächst bei vielen der Wunsch nach mehr echten Momenten, nach kleinen Fluchten aus dem Alltag – und nach Geschenken, die wirklich von Herzen kommen. Dabei gewinnt ein Gedanke immer mehr an Bedeutung: Zeit ist das wertvollste Geschenk. Der Gutscheinbuch.de Schlemmerblock macht dieses Geschenk greifbar: gemeinsame Erlebnisse mit Genuss verbinden. Mit seinen vielfältigen 2für1-Angeboten in den Bereichen Gastronomie und Freizeit gibt der Schlemmerblock Raum für gemeinsame Zeit, kulinarische Entdeckungen, Gespräche und Lachen bei gutem Essen. Er lädt dazu ein, entweder zu zweit oder in einer Gruppe innezuhalten, Neues auszuprobieren und Orte wiederzuentdecken – gemeinsam mit den Menschen, mit denen man gerne Zeit verbringt.

Handlich und voller Überraschungen: der Gutscheinbuch.de Schlemmerblock 2025/2026

Mit dem Schlemmerblock können sich Genießer auf zahlreiche kulinarische Highlights freuen: Ob festliches Essen in der Vorweihnachtszeit in einem gemütlichen Restaurant, ein romantischer Abend zu zweit oder ein entspanntes Frühstück mit Freunden.

Gute Vorsätze mal anders: „Mehr Zeit miteinander“ statt „weniger Schokolade“

Mit einer vielfältigen Auswahl an Gutscheinen aus den Bereichen Gastronomie, Freizeit, Wellness und bekannten Marken wie eismann, Feinschmecker-Shop, DeinDesign, Derbystar, Lampenwelt, Hemden.de, Ankerkraut, Rewe oder Weinfreunde bietet der Schlemmerblock eine breite Palette an Möglichkeiten, das ganze Jahr über Neues zu entdecken und zu genießen.

„Der Schlemmerblock ist weit mehr als ein klassisches Gutscheinbuch – er ist eine Einladung, Zeit miteinander zu verbringen, neue Orte auszuprobieren und kleine Genussmomente im Alltag zu schaffen“, sagt Jens Helmer, Leiter Marketing, Presse und Kooperationen der VMG, Vertriebs-Marketing-Gesellschaft mbH. „Gerade zur Weihnachtszeit ist er das ideale Geschenk für alle, die Erlebnisse statt materieller Dinge verschenken möchten – handlich, persönlich und voller Vielfalt.“

Das simple 2für1-Prinzip des Marktführers

Mit dem Gutscheinbuch.de Schlemmerblock gibt es zu zweit in einem der teilnehmenden Restaurants das zweite, wertgleiche oder günstigere, Hauptgericht gratis. Auf Frühstück/Brunch, Buffets, Cocktails und weitere Bereiche lässt sich das Angebot bei zahlreichen Gutscheinen anwenden. Bei einigen Teilnehmern gibt es auch bei Abholung einen Rabatt. Doch im Schlemmerblock befinden sich nicht nur Gutscheine für Restaurants und Cafés. Ebenso können Kinos, Freizeitparks, Bäder und Sportveranstaltungen besucht werden.

Jetzt auch jederzeit online sparen

In der neuen Gutschein-Kategorie „Online-Anbieter“ erwarten Sparfüchse auch attraktive Angebote von namhaften Anbietern. Darüber hinaus enthält jeder Gutscheinbuch.de Schlemmerblock ein zusätzliches Geschenk: 30 € Guthaben stehen dem Nutzer für Mobile-Gutscheine.de zur Verfügung. Die Plattform bietet Zugriff auf über 8.000 digitale Gutscheine bundesweit.

Der beste Preis des Jahres – ab 9,99 €

Der Gutscheinbuch.de Schlemmerblock 2025/2026 ist mit dem Code STERN25-PR ab nur 9,99 €

(UVP 44,90 €) erhältlich:

• ab 1 Exemplar 25,99 € brutto

• ab 3 Exemplaren 16,99 € brutto

• ab 5 Exemplaren 14,39 € brutto

• ab 7 Exemplaren 9,99 € brutto

Limitierte Auflage – solange der Vorrat reicht. Alle Schlemmerblöcke können gemischt werden. Ab fünf bestellten Exemplaren erfolgt die Lieferung versandkostenfrei, darunter 3,96 € brutto Versandkosten. Der Code kann sowohl bei telefonischen (Hotline: 06241-20260, kostenfrei aus allen dt. Netzen), als auch Online-Bestellungen (www.gutscheinbuch.de) angegeben werden. Der Schlemmerblock 2025/2026 ist ab sofort bis zum 01.12.2026 gültig.

Quelle: Gutscheinbuch.de