Worms – Letzte Kuratorenführung durch die Sonderausstellung „Die Luft der Freiheit“

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar – Abschluss der Sonderausstellung zum 500. Jubiläum des Bauernkriegs im Museum Andreasstift.

Am Sonntag, 2. November, um 11 Uhr lädt das Museum der Stadt Worms im Andreasstift zur letzten Kuratorenführung durch die Sonderausstellung „Die Luft der Freiheit – 500 Jahre Bauernschlacht Pfeddersheim 1525“ ein. Gleichzeitig ist dies der letzte Öffnungstag der erfolgreichen Ausstellung. Die Besucher können letztmalig in die Zeit des Bauernkriegs eintauchen und die historischen Ereignisse, die Worms und die Region prägten, im Rahmen eines einstündigen Rundgangs kennenlernen.

Die Kuratorenführung bietet die Gelegenheit, den Bauernkrieg als bedeutendes Kapitel der Wormser Stadtgeschichte noch einmal lebendig zu erleben. Maximilian Krüger M.A., führt durch die Ausstellung und beleuchtet die Ereignisse rund um die Pfeddersheimer Schlacht von 1525 – vom Streben nach Freiheit und Gerechtigkeit über die Ursachen und Folgen der Auseinandersetzung bis hin zu den gesellschaftlichen Umbrüchen, die daraus hervorgingen. Zahlreiche Exponate, historische Zeugnisse und anschauliche Inszenierungen vermitteln ein eindrucksvolles Bild dieser Epoche.

Teilnahme und Anmeldung

Die Führung dauert rund 60 Minuten und kostet 3 Euro zuzüglich Eintritt (7 Euro, ermäßigt 5 Euro). Treffpunkt ist die Museumskasse im Andreasstift, Weckerlingplatz 7, Worms. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Sonderausstellung „Die Luft der Freiheit – 500 Jahre Bauernschlacht Pfeddersheim 1525“

Im Juni 2025 jährte sich zum 500. Mal die Bauernschlacht bei Pfeddersheim. Unter der Losung „Die Luft der Freiheit“ des Humanisten Ulrich von Hutten widmet das Museum der Stadt Worms im Andreasstift dem Freiheitsbegehren von Rittern und eine Sonderausstellung. Ausgehend von den Vorboten, stehen Beginn, Hintergründe und Ende des Bauernkriegs in der Pfalz im Mittelpunkt und schließlich die Folgen und Nachwirkungen der Ereignisse in Gesellschaft und Kunst bis in die Gegenwart. Die ausgestellten Exponate und Inszenierungen ermöglichen den Besuchern Einblicke in die Lebenswelt von Bauern und Rittern an der Epochenwende vom Spätmittelalter zur Frühen Neuzeit.

Service: Öffnungszeiten und Eintritt

Die Sonderausstellung ist noch bis Sonntag, 2. November, dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Eintritt: 7 Euro, ermäßigt 5 Euro.

Weitere Informationen unter www.museum-andreasstift.de

Quelle: KVG Worms