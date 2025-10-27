Wachenheimer Unterwelten 2025 – Die Stadt öffnet ihre geheimnisvollen Keller

Wachenheim an der Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar – Wenn am Samstagabend, 8.11.2025, ab 17 Uhr die „Wachenheimer Unterwelten“ ihre Tore öffnen, verwandelt sich die historische Weinstadt in ein lebendiges Labyrinth aus Weinkultur, Musik und Genuss. Bei dieser besonderen Veranstaltung entdecken Besucherinnen und Besucher die sonst verborgenen Keller und Gewölbe Wachenheims – stimmungsvoll illuminiert, kreativ bespielt und kulinarisch vielfältig.

Insgesamt 14 Stationen in der Innenstadt laden zur Erkundung ein – jede mit ihrem ganz eigenen Charakter und Programm. Ob Weinproben, Kunsthandwerk, Live-Musik, DJs oder thematische Inszenierungen: Die „Unterwelten“ verbinden Tradition mit Erlebnis und machen Wachenheims Weinkultur unter der Oberfläche sichtbar und spürbar.

Leuchtpylone an den Eingängen weisen auf die geöffneten Keller hin.

Tauchen Sie ein in die „Wachenheimer Unterwelten“ – wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Veranstaltungsbeginn: Samstag, 8. November 2025, ab 17 Uhr

Eintritt: frei

Informationen: Tourist Information Wachenheim, Tel. 06322 / 9580-801

Website: www.wachenheim.de

Instagram: @wachenheim.de

Veranstalter: Stadt Wachenheim an der Weinstraße

Sponsoren:

Delta’s Finest, Stadtwerke Wachenheim, Wolf Bauelemente GmbH, Sparkasse Rhein-Haardt

