Speyer – Verkehrsfreigabe der Zufahrt zum P+R Parkhaus am Hauptbahnhof ist erfolgt

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Zufahrt zum P+R Parkhaus am Hauptbahnhof konnte am Samstag, 25. Oktober 2025, gegen 17 Uhr, wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Die Vollsperrung der Parkhaus-Zufahrt verlief wie geplant und dauerte insgesamt dreizehn Tage an.

Im Anschluss an die Verkehrsfreigabe erfolgt der fünfte und letzte Bauabschnitt, der eine Vollsperrung der Ein- und Ausfahrt zur Waldstraße erforderlich macht.

Die Vollsperrung der Waldstraße wurde am Montagmorgen, 27. Oktober 2025, eingerichtet und dauert voraussichtlich bis Mittwoch, 29. Oktober 2025, an.

Quelle: Stadt Speyer