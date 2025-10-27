Speyer – Historische Führung durch die Speyerer Messe- und Marktgeschichte am 2. November

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Herbstmesse ist wieder zugange – und mit ihr der Kaiser vor den Toren Speyers!

Anlässlich der 778. Speyerer Herbstmesse lädt Stauferkaiser Friedrich II. – alias Gästeführer Frank Seidel – zur historischen Führung durch die Speyerer Messe- und Marktgeschichte.

Am Sonntag, 2. November 2025, um 15 Uhr erwartet der Kaiser sein „Gefolge“ auf dem Geschirrplätzel an der Jakobspilger-Statue.

Inhaltlich startet die Historienführung im Juli 1245 mit der Erteilung des Privilegs zur Durchführung einer Speyerer Messe. Der Rundgang wird rund 75 Minuten dauern.

Karten sind zum Preis von 15 Euro bei der Tourist-Information Speyer (Maximilianstr. 13) erhältlich. Die Tourist-Info ist telefonisch unter 06232 14-2392 oder per E-Mail an touristinformation@stadt-speyer.de erreichbar.

Sollte es noch Restkarten geben, werden diese vor Ort durch den Stauferkaiser verkauft.

Der majestätische Einsatz ist ehrenamtlich. Der Kartenerlös und gern gesehene Spenden kommen sozialen Zwecken oder sozialen Einrichtungen in Speyer zugute.

Die Teilnehmenden erwartet neben dem stadtgeschichtlichen Rundgang (ca. 1 Std. 15 Min.) ein geselliger Ausklang auf der Messe bei Bratwurst und Getränk, gesponsert vom Schaustellerverband Speyer e. V.

Foto: © Isabelle Schreiner

Quelle: Stadt Speyer