Speyer – Erneuerung von Sitzbänken in der Maximilianstraße

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Im Zeitraum von Montag, 3. November, bis Freitag, 7. November 2025, erneuert die Stadt Speyer vier Hockerbänke in der Maximilianstraße auf Höhe der Polizeiwache.

Bereits im Laufe der Kalenderwoche 44 werden die bestehenden Holzlatten der Bänke demontiert. Anschließend erfolgt die Entfernung der bisherigen Granitsockel.

Die neuen Bänke entsprechen dem Modell, das bereits auf dem Geschirrplätzel zum Einsatz kommt und tragen somit zu einem einheitlichen Stadtbild im Bereich der Innenstadt bei.

Die Stadtverwaltung ist bemüht, den Zeitraum, in dem keine Sitzgelegenheiten zur Verfügung stehen, so kurz wie möglich zu halten. Witterungsbedingte Verzögerungen können jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Eine schrittweise Erneuerung der weiteren Bänke entlang der Maximilianstraße ist ab Anfang des kommenden Jahres vorgesehen.

Quelle:

Stadt Speyer