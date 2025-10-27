Schifferstadt – Seniorenausflug nach Colmar am 9.12.2025

Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Dienstag, 9. Dezember organisiert die Stadtverwaltung Schifferstadt einen Seniorenausflug nach Colmar. Abfahrt ist um 9:15 Uhr am Bahnhof Süd, 9:20 Uhr am Konrad-Adenauer-Platz und um 9:30 Uhr am Rathaus. Die Rückkunft ist für 19:30 Uhr geplant.

Nach der Anfahrt im komfortablen Reisebus wird die Gruppe durch die winterlich dekorierte Altstadt zu einem der insgesamt sechs Weihnachtsmärkte der Stadt spazieren. 180 Aussteller – in der großen Mehrzahl aus dem Elsass – bieten an liebevoll geschmückten Buden herrliche kulinarische Spezialitäten und Kunsthandwerk an. Neben Schlemmen und Schlendern bleibt genügend Zeit, um letzte Weihnachtspräsente zu kaufen.

Um 15:30 Uhr werden die Seniorinnen und Senioren bei einer deutschsprachigen Führung viel Wissenswertes zu den Traditionen und Bräuchen der elsässischen Weihnacht erfahren, bevor der Nachhauseweg angetreten wird.

Der Reisepreis beträgt 33 Euro pro Person und beinhaltet die Busfahrt sowie die Stadtführung. Die Mitnahme eines gültigen Ausweisdokumentes (Reisepass oder Personalausweis) ist erforderlich. Anmeldungen sind bis zum 1. Dezember 2025 bei Frau Katina Sguinzo-Markgraf in Zimmer 5 des Rathauses (Montag – Freitag, 9 Uhr bis 12 Uhr) möglich – gerne auch telefonisch unter 06235 44318 oder per E-Mail an senioren@schifferstadt.de

Text: Stadtverwaltung Schifferstadt

Foto: Tourismusbüro Colmar