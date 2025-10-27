Rhein-Pfalz-Kreis – Tradition trifft Trend – Henry’s Auktionshaus in Mutterstadt vereint Kunsthandel und Lifestyle

Mutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Mit dem integrierten Fashion-Shop öffnet sich HENRY’s einer neuen Zielgruppe. Hier finden Kundinnen und Kunden aus Boutique- und Lagerauflösungen ein ständig wechselndes Angebot an Designer- und Markenmode, Schuhen, Taschen und Accessoires renommierter Marken – vom edlen Designerstück bis zum modischen Einzelteil. Sie sparen bis zu 70%.

Neben den klassischen Auktionen mit Hunderten von Losen aus den Bereichen Schmuck, Uhren, Kunst und Antiquitäten bietet Henry’s heute zwei Geschäftsbereiche, die das Konzept in die Zukunft führen: den Direktverkaufskanal und den Fashion-Shop für Mode und Accessoires.

Direktverkauf: Sofort kaufen statt warten

Nicht jedes Stück muss auf den nächsten Auktionstermin warten – über den Direktverkaufskanal haben Interessenten die Möglichkeit, ausgesuchte Objekte sofort zu erwerben. Damit schafft Henry’s eine attraktive Ergänzung zum klassischen Bietverfahren.

„Gerade bei Schmuck, Designobjekten oder hochwertigen Teppichen möchten viele Kunden nicht wochenlang auf den Auktionstermin warten. Der Direktverkauf ermöglicht spontane Entscheidungen und unmittelbare Verfügbarkeit“, heißt es seitens des Hauses.

Auch Einlieferer profitieren von dieser Struktur: Gegenstände, die in der Auktion keinen Zuschlag erhielten, bleiben im Nachverkauf sichtbar und finden so oft doch noch ihren Käufer – zu marktgerechten Preisen.

Fashion-Shop: Mode trifft Auktionskultur

Mit dem integrierten Fashion-Shop öffnet sich Henry’s einer neuen Zielgruppe. Hier finden Kundinnen und Kunden neuwertige oder hochwertige Vintage-Mode, Taschen, Schuhe und Accessoires renommierter Marken – vom edlen Designerstück bis zum modischen Einzelteil.

Die Kombination aus Auktionshaus-Tradition und modernem Modehandel ist in Deutschland nahezu einzigartig. Sie verbindet die Faszination exklusiver Objekte mit der Dynamik des aktuellen Lifestyle-Marktes.

Damit positioniert sich Henry’s nicht nur als Ort für Sammler und Kunstliebhaber, sondern auch als Anlaufstelle für Menschen, die Wert auf Stil, Nachhaltigkeit und Individualität legen.

Mehr als ein Auktionshaus

Rund 765.000 Zuschläge aus über zwei Jahrzehnten dokumentieren den Erfolg des Hauses und bieten zugleich Orientierung für neue Käufer und Einlieferer. Transparenz, Service und ein sicheres Online-Bietsystem machen Henry’s zu einem modernen Marktplatz, der Tradition und Zeitgeist überzeugend vereint.

„Unsere Kunden schätzen die Verbindung aus Kompetenz, Vertrauen und Vielfalt“, heißt es aus der Geschäftsleitung. Ob Live-Auktion, Direktverkauf oder Mode-Boutique – Henry’s beweist, dass sich Wertehandel und modernes Shopping nicht ausschließen, sondern ideal ergänzen.

Weitere Informationen:

www.henrys.de