Mannheim – Veranstaltungen der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim – Termine 1. – 15. November 2025

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar.
HIGHLIGHTS
9. bis 17. November 2025
Alte Feuerwache Mannheim | Rittersaal | Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim | Kulturhaus Käfertal
City of Music Festival®
Im Rahmen des City of Music Festivals®, das vom 9. bis 17. November an verschiedenen Orten in Mannheim stattfindet, präsentiert sich die Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in ihrer ganzen Vielfalt und lädt zu spannenden Vorträgen ein, Konzerten von Klassik über Neue Musik bis hin zum Jazz.
VERANSTALTUNGEN 01. – 15. November 2025
Sa 01.11.2025 | 16:00 Uhr
Ev. Kirche St. Laurentius Arnoldshain
Kirchgasse 15, 61389 Schmitten
Veranstalter: Evangelische Kirchengemeinde Arnoldshain
Veranstaltungen außerhalb Mannheims
Hubertusmesse
Kammerkonzert Hornensemble
Klasse Seidenberg
Organist/in N.N.
So 02.11.2025 | 16:00 Uhr
Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim
Kammermusiksaal, N 7 17, 68161 Mannheim
Eintritt frei Hochschulkonzerte/ Sonderveranstaltungen
Preisträgerkonzert
der Gewinner des 1. Internationalen Mozart-Klavierwettbewerbs Mannheim
Der Wettbewerb findet vom 31.10.-2.11. statt und ist öffentlich.
Alle Informationen zum Wettbewerb unter:
www.mozart-kurpfalz.com/wettbewerb-2025
In Zusammenarbeit mit der Mozart-Gesellschaft Kurpfalz e.V.
So 02.11.2025 | 18:30 Uhr
Pfalztheater Kaiserslautern
Werkstattbühne
Willy-Brandt-Platz 4+5
67657 Kaiserslautern
Eintritt: 17,-
Karten über die Theaterkasse des Pfalztheaters Klassenabende/ Prüfungen
Manon Jürgens, Gesang
Klasse Prof. Stefanie Krahnenfeld
Szenische Prüfung im Studiengang Solistische Ausbildung
Im Rahmen der Aufführung „Wir gratulieren!“
Komische Oper von MIECZYSŁAW WEINBERG
in Kooperation mit dem Pfalztheater Kaiserslautern
Mo 03.11.2025 | 19:00 Uhr
Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim
Kammermusiksaal, N 7 17, 68161 Mannheim
Eintritt frei
Klassenabende/ Prüfungen
Kontrabassklassenabend
Studierende der Kontrabassklasse
Prof. Petru Iuga
Mo 03.11.2025 | 19:00 Uhr
Schloss Mannheim, Rittersaal
Bismarckstraße 40, 68161 Mannheim
Eintritt frei Klassenabende / Prüfungen
Oboenabend
Studierende der Klasse Prof. Emanuel Abbühl
Miklos Spanyi, Cembalo
Mi 05.11.2025 | 19:00 Uhr
Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim
Kammermusiksaal, N 7 17, 68161 Mannheim
Eintritt frei
Klassenabende/ Prüfungen
Joana Morant, Collaborative Piano
(Klasse Prof. Axel Bauni)
Recital, Prüfung im Studiengang Master Musik
So 09.11.2025 | 11:00 Uhr
Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim
Kammermusiksaal, N 7 17, 68161 Mannheim
Eintritt frei
Klassenabende/ Prüfungen
Violin-Matinee
Studierende der Violinklasse Prof. Elena Graf
So 09.11.2025 | 11:00 Uhr
Wilhelm-Hack-Museum, Auditorium
Berliner Straße 23, 67059 Ludwigshafen
Eintrittspreis: € 10,-/ erm. 7,-
Saalöffnung ab 10 Uhr
Freie Platzwahl – keine Reservierung erforderlich
Veranstalter: www.pfälzischemusikgesellschaft.de
Veranstaltungen außerhalb Mannheims
Tuba-Matinee
Studierende der Klasse Prof. Stefan Heimann
So 09.11.2025 | 18:00 Uhr
Kulturhaus Käfertal, Großer Saal
Gartenstraße 8
68309 Mannheim
Eintritt frei Hochschulkonzerte I Sonderveranstaltungen
Sturm und Stille – Vor dem Sturm
Nahetal Orchester
Leitung: Miha Lončar
(Klasse Prof. Hermann Pallhuber)
So 09.11.2025 | 19:00 Uhr
Kulturhaus Käfertal, Großer Saal
Gartenstraße 8
68309 Mannheim
Eintritt frei Hochschulkonzerte I Sonderveranstaltungen
Sturm und Stille – Musik zwischen Krieg und Frieden
Symphonic Wind Orchestra Mannheim
Leitung: Hermann Pallhuber und Studierende der Klasse Prof. Hermann Pallhuber
Sanghee Kim, Klavier
(Klasse Ok-Hi Lee / Prof. Rudolf Meister)
Mo 10.11.2025 | 19:30 Uhr
Schloss Mannheim, Rittersaal
Bismarckstraße 40, 68161 Mannheim
Eintritt frei Hochschulkonzerte I Sonderveranstaltungen
Festliches Stipendiat:innenkonzert
Deutschland-Stipendien 2025/26
Studierende der Musikhochschule
Di 11.11.2025 | 16:00 Uhr
Ernst-Bloch-Zentrum, Walzmühlstraße 63
67061 Ludwigshafen
Eintrittspreis: € 7,- / erm. 5,-
Für Mitglieder der Mannheimer Musikhochschule und der Pfälzischen Musikgesellschaft ist der Eintritt frei
Veranstalter: www.bloch.de
Veranstaltungen außerhalb Mannheims
Klaviermusik am Nachmittag
Jinju Park, Klavier
Im Rahmen der Reihe „Die hörbare Welt“ –
Nachmittagskonzerte mit Ausstellungsbesuch
Eine Reihe der Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum und des Ernst-Bloch-Zentrums der Stadt Ludwigshafen am Rhein in Kooperation mit der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim und der Pfälzischen Musikgesellschaft e.V.
Di 11.11.2025 | 19:30 Uhr
Schloss Mannheim, Rittersaal
Bismarckstraße 40, 68161 Mannheim
Eintritt frei Hochschulkonzerte I Sonderveranstaltungen
Festkonzert
Ein Beitrag der Fachgruppe Blasinstrumente und Schlagzeug
Di 11.11.2025 | 20:00 Uhr
Alte Feuerwache Mannheim
Brückenstraße 2, 68167 Mannheim
Eintritt frei Jazz/ Popularmusik
Mannheim Jazz Orchestra
Bigband-Power auf höchstem Niveau
Bigband der Hochschule unter der Leitung von Prof. Jörg Achim Keller
Di 11.11.2025 | 20:30 Uhr
Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim
A 010, N7 18, 68161 Mannheim
Eintritt frei Hochschulkonzerte I Sonderveranstaltungen
Nacht Raum Klang
Eintauchen in Klangwelten zwischen Licht und Dunkelheit
Nachtkonzert mit Studierenden der EMP und anderer Studiengänge
Leitung: Prof. Elias Betz und Simone Reisner
Mi 12.11.2025 | 19:30 Uhr
Schloss Mannheim, Rittersaal
Bismarckstraße 40, 68161 Mannheim
Eintritt frei Hochschulkonzerte I Sonderveranstaltungen
Festkonzert
Ein Beitrag der Fachgruppe Gesang
Do 13.11.2025 | 19:30 Uhr
Schloss Mannheim, Rittersaal
Bismarckstraße 40, 68161 Mannheim
Eintritt frei Hochschulkonzerte I Sonderveranstaltungen
Festkonzert
Ein Beitrag der Fachgruppe Saiteninstrumente
Fr 14.11.2025 | 19:30 Uhr
Schloss Mannheim, Rittersaal
Bismarckstraße 40, 68161 Mannheim
Eintritt frei Hochschulkonzerte I Sonderveranstaltungen
Frauenpower – Von der Fee zur Soufragette
Ein Programm für Frauenchor, Solistinnen und Klavier
Frauenchor der Musikhochschule
Einstudierung/Dirigat: Prof. Timothy Sharp
Sa 15.11.2025 | 19:30 Uhr
Schloss Mannheim, Rittersaal
Bismarckstraße 40, 68161 Mannheim
Eintritt frei Hochschulkonzerte I Sonderveranstaltugen
Festkonzert
Ein Beitrag der Fachgruppe Klavier
Sa 15.11.2025 | 19:30 Uhr
Haus des Gastes, Heidelberger Str. 58, 69483 Wald-Michelbach
Veranstalter: Sängerbund 1875 e.V. Unter-Schönmattenwag
Veranstaltungen außerhalb Mannheims
Chorkonzert
Kammerchor der Musikhochschule Mannheim
Leitung: Tristan Meister