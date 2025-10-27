Mannheim – Veranstaltungen der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim – Termine 1. – 15. November 2025

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar.



So 02.11.2025 | 16:00 Uhr

Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim, Kammermusiksaal,

N 7 17, 68161 Mannheim

Preisträgerkonzert

der Gewinner des 1. Internationalen Mozart-Klavierwettbewerbs Mannheim

Als W. A. Mozart zum ersten Mal ohne seinen Vater verreisen durfte, führte ihn sein Weg nach Mannheim – den Ort, den er als ideal für seine berufliche Zukunft sah. Über ein halbes Jahr blieb er dort, knüpfte Kontakte, besuchte Konzerte der Hofkapelle, trat selbst auf und komponierte.

Diese enge Beziehung zwischen Mozart und Mannheim prägt das Ansehen der Stadt bis heute. Die Mozartgesellschaft Kurpfalz möchte Mannheims Ruf als „deutsche Mozartstadt“ festigen – gemeinsam mit unserer Hochschule als starkem Partner. Der gemeinsam initiierte Internationale Klavierwettbewerb trägt diese Verbindung in die Welt hinaus. Im heutigen Preisträgerkonzert hören Sie die Pianist:innen, die von der hochkarätigen Jury ausgezeichnet wurden.

9. bis 17. November 2025

Alte Feuerwache Mannheim | Rittersaal | Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim | Kulturhaus Käfertal

City of Music Festival®

Im Rahmen des City of Music Festivals®, das vom 9. bis 17. November an verschiedenen Orten in Mannheim stattfindet, präsentiert sich die Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in ihrer ganzen Vielfalt und lädt zu spannenden Vorträgen ein, Konzerten von Klassik über Neue Musik bis hin zum Jazz.

Mo 10.11.2025 | 19:30 Uhr

Schloss Mannheim, Rittersaal; Bismarckstraße 40, 68161 Mannheim

Festliches Stipendiat:innenkonzert

In diesem Konzert stellen sich die Träger:innen der Deutschland-Stipendien 2025/26 vor.

Mit dem Deutschlandstipendium werden Studierende gefördert, deren Werdegang herausragende Leistungen in Studium und Beruf erwarten lässt.

Di 11.11.2025 | 20:00 Uhr

Alte Feuerwache Mannheim

Brückenstraße 2, 68167 Mannheim

Mannheim Jazz Orchestra – Bigband-Power auf höchstem Niveau

In diesem Semester präsentiert sich das Mannheim Jazz Orchestra wieder in voller Besetzung unter der Leitung von Prof. Jörg Achim Keller. Mit fünf Saxophonen, vier Posaunen, vier Trompeten sowie einer groovenden Rhythmusgruppe bestehend aus Piano, Gitarre, Bass und Schlagzeug bringt das Ensemble frischen Wind und musikalische Energie auf die Bühne. Auf dem Programm stehen wie gewohnt sowohl klassische Werke der Bigband-Literatur als auch zeitgenössische Kompositionen und moderne Arrangements – stilistisch vielseitig, klanglich präzise und mit großer Spielfreude interpretiert.

Di 11.11.2025 | 20:30 Uhr

Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim

A 010, N7 18, 68161 Mannheim

Nacht Raum Klang. Ein Konzert für Erwachsene

Eintauchen in Klangwelten zwischen Licht und Dunkelheit

Wir laden Sie ein zu einem Konzert, das Sie in die besondere Atmosphäre des nächtlichen Raums entführt, in der die Grenzen zwischen Licht und Dunkelheit verschwimmen. Tauchen Sie ein in eine Klangwelt, in der Sie musikalische Vielfalt erleben können durch verschiedene Instrumente, Vokales und körpereigene Instrumente. Genießen Sie den Moment, in dem Klang und Raum miteinander verschmelzen und durch das Hören und aktive Erleben von Musik die Nacht zum lebendigen Erlebnis wird.

Sa 01.11.2025 | 16:00 Uhr

Ev. Kirche St. Laurentius Arnoldshain

Kirchgasse 15, 61389 Schmitten

Veranstalter: Evangelische Kirchengemeinde Arnoldshain

Veranstaltungen außerhalb Mannheims

Hubertusmesse

Kammerkonzert Hornensemble

Klasse Seidenberg

Organist/in N.N.

So 02.11.2025 | 16:00 Uhr

Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim

Kammermusiksaal, N 7 17, 68161 Mannheim

Eintritt frei Hochschulkonzerte/ Sonderveranstaltungen

Preisträgerkonzert

der Gewinner des 1. Internationalen Mozart-Klavierwettbewerbs Mannheim

Der Wettbewerb findet vom 31.10.-2.11. statt und ist öffentlich.

Alle Informationen zum Wettbewerb unter:

www.mozart-kurpfalz.com/wettbewerb-2025

In Zusammenarbeit mit der Mozart-Gesellschaft Kurpfalz e.V.

So 02.11.2025 | 18:30 Uhr

Pfalztheater Kaiserslautern

Werkstattbühne

Willy-Brandt-Platz 4+5

67657 Kaiserslautern

Eintritt: 17,-

Karten über die Theaterkasse des Pfalztheaters Klassenabende/ Prüfungen

Manon Jürgens, Gesang

Klasse Prof. Stefanie Krahnenfeld

Szenische Prüfung im Studiengang Solistische Ausbildung

Im Rahmen der Aufführung „Wir gratulieren!“

Komische Oper von MIECZYSŁAW WEINBERG

in Kooperation mit dem Pfalztheater Kaiserslautern

Mo 03.11.2025 | 19:00 Uhr

Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim

Kammermusiksaal, N 7 17, 68161 Mannheim

Eintritt frei

Klassenabende/ Prüfungen

Kontrabassklassenabend

Studierende der Kontrabassklasse

Prof. Petru Iuga

Mo 03.11.2025 | 19:00 Uhr

Schloss Mannheim, Rittersaal

Bismarckstraße 40, 68161 Mannheim

Eintritt frei Klassenabende / Prüfungen

Oboenabend

Studierende der Klasse Prof. Emanuel Abbühl

Miklos Spanyi, Cembalo

Mi 05.11.2025 | 19:00 Uhr

Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim

Kammermusiksaal, N 7 17, 68161 Mannheim

Eintritt frei

Klassenabende/ Prüfungen

Joana Morant, Collaborative Piano

(Klasse Prof. Axel Bauni)

Recital, Prüfung im Studiengang Master Musik

So 09.11.2025 | 11:00 Uhr

Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim

Kammermusiksaal, N 7 17, 68161 Mannheim

Eintritt frei

Klassenabende/ Prüfungen

Violin-Matinee

Studierende der Violinklasse Prof. Elena Graf

So 09.11.2025 | 11:00 Uhr

Wilhelm-Hack-Museum, Auditorium

Berliner Straße 23, 67059 Ludwigshafen

Eintrittspreis: € 10,-/ erm. 7,-

Saalöffnung ab 10 Uhr

Freie Platzwahl – keine Reservierung erforderlich

Veranstalter: www.pfälzischemusikgesellschaft.de

Veranstaltungen außerhalb Mannheims

Tuba-Matinee

Studierende der Klasse Prof. Stefan Heimann

So 09.11.2025 | 18:00 Uhr

Kulturhaus Käfertal, Großer Saal

Gartenstraße 8

68309 Mannheim

Eintritt frei Hochschulkonzerte I Sonderveranstaltungen

Sturm und Stille – Vor dem Sturm

Nahetal Orchester

Leitung: Miha Lončar

(Klasse Prof. Hermann Pallhuber)

So 09.11.2025 | 19:00 Uhr

Kulturhaus Käfertal, Großer Saal

Gartenstraße 8

68309 Mannheim

Eintritt frei Hochschulkonzerte I Sonderveranstaltungen

Sturm und Stille – Musik zwischen Krieg und Frieden

Symphonic Wind Orchestra Mannheim

Leitung: Hermann Pallhuber und Studierende der Klasse Prof. Hermann Pallhuber

Sanghee Kim, Klavier

(Klasse Ok-Hi Lee / Prof. Rudolf Meister)

Mo 10.11.2025 | 19:30 Uhr

Schloss Mannheim, Rittersaal

Bismarckstraße 40, 68161 Mannheim

Eintritt frei Hochschulkonzerte I Sonderveranstaltungen

Festliches Stipendiat:innenkonzert

Deutschland-Stipendien 2025/26

Studierende der Musikhochschule

Di 11.11.2025 | 16:00 Uhr

Ernst-Bloch-Zentrum, Walzmühlstraße 63

67061 Ludwigshafen

Eintrittspreis: € 7,- / erm. 5,-

Für Mitglieder der Mannheimer Musikhochschule und der Pfälzischen Musikgesellschaft ist der Eintritt frei

Veranstalter: www.bloch.de

Veranstaltungen außerhalb Mannheims

Klaviermusik am Nachmittag

Jinju Park, Klavier

Im Rahmen der Reihe „Die hörbare Welt“ –

Nachmittagskonzerte mit Ausstellungsbesuch

Eine Reihe der Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum und des Ernst-Bloch-Zentrums der Stadt Ludwigshafen am Rhein in Kooperation mit der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim und der Pfälzischen Musikgesellschaft e.V.

Di 11.11.2025 | 19:30 Uhr

Schloss Mannheim, Rittersaal

Bismarckstraße 40, 68161 Mannheim

Eintritt frei Hochschulkonzerte I Sonderveranstaltungen

Festkonzert

Ein Beitrag der Fachgruppe Blasinstrumente und Schlagzeug

Di 11.11.2025 | 20:00 Uhr

Alte Feuerwache Mannheim

Brückenstraße 2, 68167 Mannheim

Eintritt frei Jazz/ Popularmusik

Mannheim Jazz Orchestra

Bigband-Power auf höchstem Niveau

Bigband der Hochschule unter der Leitung von Prof. Jörg Achim Keller

Di 11.11.2025 | 20:30 Uhr

Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim

A 010, N7 18, 68161 Mannheim

Eintritt frei Hochschulkonzerte I Sonderveranstaltungen

Nacht Raum Klang

Eintauchen in Klangwelten zwischen Licht und Dunkelheit

Nachtkonzert mit Studierenden der EMP und anderer Studiengänge

Leitung: Prof. Elias Betz und Simone Reisner

Mi 12.11.2025 | 19:30 Uhr

Schloss Mannheim, Rittersaal

Bismarckstraße 40, 68161 Mannheim

Eintritt frei Hochschulkonzerte I Sonderveranstaltungen

Festkonzert

Ein Beitrag der Fachgruppe Gesang

Do 13.11.2025 | 19:30 Uhr

Schloss Mannheim, Rittersaal

Bismarckstraße 40, 68161 Mannheim

Eintritt frei Hochschulkonzerte I Sonderveranstaltungen

Festkonzert

Ein Beitrag der Fachgruppe Saiteninstrumente

Fr 14.11.2025 | 19:30 Uhr

Schloss Mannheim, Rittersaal

Bismarckstraße 40, 68161 Mannheim

Eintritt frei Hochschulkonzerte I Sonderveranstaltungen

Frauenpower – Von der Fee zur Soufragette

Ein Programm für Frauenchor, Solistinnen und Klavier

Frauenchor der Musikhochschule

Einstudierung/Dirigat: Prof. Timothy Sharp

Sa 15.11.2025 | 19:30 Uhr

Schloss Mannheim, Rittersaal

Bismarckstraße 40, 68161 Mannheim

Eintritt frei Hochschulkonzerte I Sonderveranstaltugen

Festkonzert

Ein Beitrag der Fachgruppe Klavier

Sa 15.11.2025 | 19:30 Uhr

Haus des Gastes, Heidelberger Str. 58, 69483 Wald-Michelbach

Veranstalter: Sängerbund 1875 e.V. Unter-Schönmattenwag

Veranstaltungen außerhalb Mannheims

Chorkonzert

Kammerchor der Musikhochschule Mannheim

Leitung: Tristan Meister