27.10.2025, 11:45 Uhr

Mannheim – Veranstaltungen der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim – Termine 1. – 15. November 2025

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar.

HIGHLIGHTS

So 02.11.2025 | 16:00 Uhr
Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim, Kammermusiksaal,
N 7 17, 68161 Mannheim

Preisträgerkonzert
der Gewinner des 1. Internationalen Mozart-Klavierwettbewerbs Mannheim

Als W. A. Mozart zum ersten Mal ohne seinen Vater verreisen durfte, führte ihn sein Weg nach Mannheim – den Ort, den er als ideal für seine berufliche Zukunft sah. Über ein halbes Jahr blieb er dort, knüpfte Kontakte, besuchte Konzerte der Hofkapelle, trat selbst auf und komponierte.
Diese enge Beziehung zwischen Mozart und Mannheim prägt das Ansehen der Stadt bis heute. Die Mozartgesellschaft Kurpfalz möchte Mannheims Ruf als „deutsche Mozartstadt“ festigen – gemeinsam mit unserer Hochschule als starkem Partner. Der gemeinsam initiierte Internationale Klavierwettbewerb trägt diese Verbindung in die Welt hinaus. Im heutigen Preisträgerkonzert hören Sie die Pianist:innen, die von der hochkarätigen Jury ausgezeichnet wurden.

9. bis 17. November 2025
Alte Feuerwache Mannheim | Rittersaal | Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim | Kulturhaus Käfertal

City of Music Festival®
Im Rahmen des City of Music Festivals®, das vom 9. bis 17. November an verschiedenen Orten in Mannheim stattfindet, präsentiert sich die Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in ihrer ganzen Vielfalt und lädt zu spannenden Vorträgen ein, Konzerten von Klassik über Neue Musik bis hin zum Jazz.

Mo 10.11.2025 | 19:30 Uhr
Schloss Mannheim, Rittersaal; Bismarckstraße 40, 68161 Mannheim

Festliches Stipendiat:innenkonzert

In diesem Konzert stellen sich die Träger:innen der Deutschland-Stipendien 2025/26 vor.
Mit dem Deutschlandstipendium werden Studierende gefördert, deren Werdegang herausragende Leistungen in Studium und Beruf erwarten lässt.

Di 11.11.2025 | 20:00 Uhr
Alte Feuerwache Mannheim
Brückenstraße 2, 68167 Mannheim

Mannheim Jazz Orchestra – Bigband-Power auf höchstem Niveau

In diesem Semester präsentiert sich das Mannheim Jazz Orchestra wieder in voller Besetzung unter der Leitung von Prof. Jörg Achim Keller. Mit fünf Saxophonen, vier Posaunen, vier Trompeten sowie einer groovenden Rhythmusgruppe bestehend aus Piano, Gitarre, Bass und Schlagzeug bringt das Ensemble frischen Wind und musikalische Energie auf die Bühne. Auf dem Programm stehen wie gewohnt sowohl klassische Werke der Bigband-Literatur als auch zeitgenössische Kompositionen und moderne Arrangements – stilistisch vielseitig, klanglich präzise und mit großer Spielfreude interpretiert.

Di 11.11.2025 | 20:30 Uhr
Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim
A 010, N7 18, 68161 Mannheim

Nacht Raum Klang. Ein Konzert für Erwachsene
Eintauchen in Klangwelten zwischen Licht und Dunkelheit

Wir laden Sie ein zu einem Konzert, das Sie in die besondere Atmosphäre des nächtlichen Raums entführt, in der die Grenzen zwischen Licht und Dunkelheit verschwimmen. Tauchen Sie ein in eine Klangwelt, in der Sie musikalische Vielfalt erleben können durch verschiedene Instrumente, Vokales und körpereigene Instrumente. Genießen Sie den Moment, in dem Klang und Raum miteinander verschmelzen und durch das Hören und aktive Erleben von Musik die Nacht zum lebendigen Erlebnis wird.

VERANSTALTUNGEN 01. – 15. November 2025

Sa 01.11.2025 | 16:00 Uhr
Ev. Kirche St. Laurentius Arnoldshain
Kirchgasse 15, 61389 Schmitten

Veranstalter: Evangelische Kirchengemeinde Arnoldshain
Veranstaltungen außerhalb Mannheims

Hubertusmesse

Kammerkonzert Hornensemble
Klasse Seidenberg
Organist/in N.N.

So 02.11.2025 | 16:00 Uhr
Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim
Kammermusiksaal, N 7 17, 68161 Mannheim
Eintritt frei Hochschulkonzerte/ Sonderveranstaltungen

Preisträgerkonzert
der Gewinner des 1. Internationalen Mozart-Klavierwettbewerbs Mannheim

Der Wettbewerb findet vom 31.10.-2.11. statt und ist öffentlich.
Alle Informationen zum Wettbewerb unter:
www.mozart-kurpfalz.com/wettbewerb-2025

In Zusammenarbeit mit der Mozart-Gesellschaft Kurpfalz e.V.

So 02.11.2025 | 18:30 Uhr
Pfalztheater Kaiserslautern
Werkstattbühne
Willy-Brandt-Platz 4+5
67657 Kaiserslautern
Eintritt: 17,-
Karten über die Theaterkasse des Pfalztheaters Klassenabende/ Prüfungen

Manon Jürgens, Gesang
Klasse Prof. Stefanie Krahnenfeld
Szenische Prüfung im Studiengang Solistische Ausbildung

Im Rahmen der Aufführung „Wir gratulieren!“
Komische Oper von MIECZYSŁAW WEINBERG

in Kooperation mit dem Pfalztheater Kaiserslautern

Mo 03.11.2025 | 19:00 Uhr
Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim
Kammermusiksaal, N 7 17, 68161 Mannheim
Eintritt frei
Klassenabende/ Prüfungen

Kontrabassklassenabend

Studierende der Kontrabassklasse
Prof. Petru Iuga
Mo 03.11.2025 | 19:00 Uhr
Schloss Mannheim, Rittersaal
Bismarckstraße 40, 68161 Mannheim
Eintritt frei Klassenabende / Prüfungen

Oboenabend

Studierende der Klasse Prof. Emanuel Abbühl
Miklos Spanyi, Cembalo

Mi 05.11.2025 | 19:00 Uhr
Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim
Kammermusiksaal, N 7 17, 68161 Mannheim
Eintritt frei
Klassenabende/ Prüfungen

Joana Morant, Collaborative Piano
(Klasse Prof. Axel Bauni)
Recital, Prüfung im Studiengang Master Musik

So 09.11.2025 | 11:00 Uhr
Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim
Kammermusiksaal, N 7 17, 68161 Mannheim
Eintritt frei
Klassenabende/ Prüfungen

Violin-Matinee

Studierende der Violinklasse Prof. Elena Graf
So 09.11.2025 | 11:00 Uhr
Wilhelm-Hack-Museum, Auditorium
Berliner Straße 23, 67059 Ludwigshafen
Eintrittspreis: € 10,-/ erm. 7,-
Saalöffnung ab 10 Uhr
Freie Platzwahl – keine Reservierung erforderlich
Veranstalter: www.pfälzischemusikgesellschaft.de
Veranstaltungen außerhalb Mannheims

Tuba-Matinee

Studierende der Klasse Prof. Stefan Heimann

So 09.11.2025 | 18:00 Uhr
Kulturhaus Käfertal, Großer Saal
Gartenstraße 8
68309 Mannheim
Eintritt frei Hochschulkonzerte I Sonderveranstaltungen

Sturm und Stille – Vor dem Sturm

Nahetal Orchester
Leitung: Miha Lončar
(Klasse Prof. Hermann Pallhuber)

So 09.11.2025 | 19:00 Uhr
Kulturhaus Käfertal, Großer Saal
Gartenstraße 8
68309 Mannheim
Eintritt frei Hochschulkonzerte I Sonderveranstaltungen

Sturm und Stille – Musik zwischen Krieg und Frieden

Symphonic Wind Orchestra Mannheim
Leitung: Hermann Pallhuber und Studierende der Klasse Prof. Hermann Pallhuber

Sanghee Kim, Klavier
(Klasse Ok-Hi Lee / Prof. Rudolf Meister)

Mo 10.11.2025 | 19:30 Uhr
Schloss Mannheim, Rittersaal
Bismarckstraße 40, 68161 Mannheim
Eintritt frei Hochschulkonzerte I Sonderveranstaltungen

Festliches Stipendiat:innenkonzert

Deutschland-Stipendien 2025/26
Studierende der Musikhochschule

Di 11.11.2025 | 16:00 Uhr
Ernst-Bloch-Zentrum, Walzmühlstraße 63
67061 Ludwigshafen
Eintrittspreis: € 7,- / erm. 5,-
Für Mitglieder der Mannheimer Musikhochschule und der Pfälzischen Musikgesellschaft ist der Eintritt frei

Veranstalter: www.bloch.de
Veranstaltungen außerhalb Mannheims

Klaviermusik am Nachmittag

Jinju Park, Klavier

Im Rahmen der Reihe „Die hörbare Welt“ –
Nachmittagskonzerte mit Ausstellungsbesuch

Eine Reihe der Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum und des Ernst-Bloch-Zentrums der Stadt Ludwigshafen am Rhein in Kooperation mit der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim und der Pfälzischen Musikgesellschaft e.V.
Di 11.11.2025 | 19:30 Uhr
Schloss Mannheim, Rittersaal
Bismarckstraße 40, 68161 Mannheim
Eintritt frei Hochschulkonzerte I Sonderveranstaltungen

Festkonzert
Ein Beitrag der Fachgruppe Blasinstrumente und Schlagzeug

Di 11.11.2025 | 20:00 Uhr
Alte Feuerwache Mannheim
Brückenstraße 2, 68167 Mannheim
Eintritt frei Jazz/ Popularmusik

Mannheim Jazz Orchestra
Bigband-Power auf höchstem Niveau

Bigband der Hochschule unter der Leitung von Prof. Jörg Achim Keller

Di 11.11.2025 | 20:30 Uhr
Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim
A 010, N7 18, 68161 Mannheim
Eintritt frei Hochschulkonzerte I Sonderveranstaltungen

Nacht Raum Klang
Eintauchen in Klangwelten zwischen Licht und Dunkelheit

Nachtkonzert mit Studierenden der EMP und anderer Studiengänge
Leitung: Prof. Elias Betz und Simone Reisner

Mi 12.11.2025 | 19:30 Uhr
Schloss Mannheim, Rittersaal
Bismarckstraße 40, 68161 Mannheim
Eintritt frei Hochschulkonzerte I Sonderveranstaltungen

Festkonzert

Ein Beitrag der Fachgruppe Gesang

Do 13.11.2025 | 19:30 Uhr
Schloss Mannheim, Rittersaal
Bismarckstraße 40, 68161 Mannheim
Eintritt frei Hochschulkonzerte I Sonderveranstaltungen

Festkonzert

Ein Beitrag der Fachgruppe Saiteninstrumente

Fr 14.11.2025 | 19:30 Uhr
Schloss Mannheim, Rittersaal
Bismarckstraße 40, 68161 Mannheim
Eintritt frei Hochschulkonzerte I Sonderveranstaltungen

Frauenpower – Von der Fee zur Soufragette

Ein Programm für Frauenchor, Solistinnen und Klavier
Frauenchor der Musikhochschule
Einstudierung/Dirigat: Prof. Timothy Sharp

Sa 15.11.2025 | 19:30 Uhr
Schloss Mannheim, Rittersaal
Bismarckstraße 40, 68161 Mannheim
Eintritt frei Hochschulkonzerte I Sonderveranstaltugen

Festkonzert

Ein Beitrag der Fachgruppe Klavier

Sa 15.11.2025 | 19:30 Uhr
Haus des Gastes, Heidelberger Str. 58, 69483 Wald-Michelbach

Veranstalter: Sängerbund 1875 e.V. Unter-Schönmattenwag
Veranstaltungen außerhalb Mannheims

Chorkonzert

Kammerchor der Musikhochschule Mannheim
Leitung: Tristan Meister

