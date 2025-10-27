Mannheim / München – Dennis „Lucky Luke“ Haddad von den Black Scorpions gewinnt nach KO seinen fünften Profi-WM Titel im Kickboxen

Foto: Coach Armia Abd Rabo mit Dennis „Lucky Luke“ Haddad und Coach Phillipp Michalski

Mannheim – Metropolregion Rhein-Neckar / München — Am 25. Oktober fand die Steko‘s Fightnight in der kleinen Olympiahalle in München statt. Das Mannheimer Kampfsportzentrum Black Scorpions ging mit 2 Kämpfern an den Start und konnte 2 Siege mit nach Hause bringen. Darunter den Profi Weltmeister Titel nach Version der WKU.

Den Auftakt machte der 18-jährige Wojciech Nowak, ein agiles Ausnahmetalent von Coach Armia, welcher seinen 1. B-Klasse Kampf (-76kg) bestritt. Im Ring stand er Endrit Tahiraj, vom Veranstalter gegenüber. Doch der Heimvorteil brachte ihm nichts. Wojciech dominierte den Kampf von Beginn an mit seinen starken Boxkombinationen und gelandeten Treffern. Nach 3 x 3 Minuten gewinnt er verdient den Kampf.

Der 32-jährige Waldhöfer Dennis „Lucky Luke“ Haddad bereitet einen der Höhepunkte der Veranstaltung und kam ganz klar in den Ring um sich den fünften Profi-WM Titel in der Gewichtsklasse -66kg nach Mannheim zu holen. Er traf dabei auf Emmanuel Canaveral. Angesetzt war dieser Titelkampf nach Profiregelwerk auf 5 x 3 Minuten.

Beim Einlauf in den Ring ertönt wie gewohnt, Haddads „Spiel mir das Lied vom Tod“ Melodie. Natürlich wurde an diesem Abend nichts dem Zufall überlassen. Der Plan des Headcoaches Armia Abd Rabo ist vollends aufgegangen.

Haddad setzte im weiteren Verlauf alles trainierte planmäßig um. Schließlich beendete er den Kampf durch KO in der 4. Runde mit einem präzisen linken Knie zum Kopf und ist somit alter und neuer Profi Weltmeister nach Version der WKU.

Der Profisportler und Schützling von Armia Abd Rabo gibt sein Wissen und Können täglich als Trainer der Black Scorpions in Mannheim und in Viernheim weiter.