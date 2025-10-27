Mannheim – Kommunaltagung des Bundesministeriums des Innern mit Minister Alexander Dobrindt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am 3. und 4. November findet in Mannheim auf Einladung des Bundesministeriums des Innern (BMI) die zweite Kommunaltagung „Zusammen Zukunftsfest“ statt.
Auf der Tagung werden aktuelle Programme, Maßnahmen und Aktivitäten des BMI mit kommunaler Relevanz vorgestellt und mit kommunalen Praktikerinnen und Praktikern sowie Vertreterinnen und Vertretern von Bund, Ländern, Verbänden, Wissenschaft und Zivilgesellschaft diskutiert. Einen Schwerpunkt wird zudem der im Koalitionsvertrag vereinbarte Zukunftspakt Bund, Länder und Kommunen bilden.
Hierzu sind Sie herzlich eingeladen.
Zeit: Montag, 03. November 2025
Ort: Dorint Kongresshotel Mannheim, Friedrichsring 6, 68161 Mannheim
Folgende Programmpunkte werden zur Berichterstattung angeboten:
12:15 Uhr Pressestatement Bundesinnenminister Alexander Dobrindt
12:45 Uhr Eröffnung der Konferenz
12:50 Uhr Grußwort Christian Specht, Oberbürgermeister von Mannheim
12:55 Uhr Eröffnungsrede von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt
Im Anschluss Teilnehmende der Kommunaltagung im Gespräch mit Bundesinnenminister Alexander Dobrindt
13:45 Uhr Rede Thomas Strobel, Minister des Innern, für Digitalisierung und Kommunen Baden-Württemberg
14:00 Uhr Keynote Uwe Conradt, Vizepräsident des Deutschen Städtetags und Oberbürgermeister von Saarbrücken
Im Anschluss Teilnehmende der Kommunaltagung im Gespräch mit Uwe Conradt
ca. 14:30 Uhr Ende des presseöffentlichen Teils
Quelle: Stadt Mannheim