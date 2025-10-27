Mannheim – Kommunaltagung des Bundesministeriums des Innern mit Minister Alexander Dobrindt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am 3. und 4. November findet in Mannheim auf Einladung des Bundesministeriums des Innern (BMI) die zweite Kommunaltagung „Zusammen Zukunftsfest“ statt.

Auf der Tagung werden aktuelle Programme, Maßnahmen und Aktivitäten des BMI mit kommunaler Relevanz vorgestellt und mit kommunalen Praktikerinnen und Praktikern sowie Vertreterinnen und Vertretern von Bund, Ländern, Verbänden, Wissenschaft und Zivilgesellschaft diskutiert. Einen Schwerpunkt wird zudem der im Koalitionsvertrag vereinbarte Zukunftspakt Bund, Länder und Kommunen bilden.

Hierzu sind Sie herzlich eingeladen.

Zeit: Montag, 03. November 2025

Ort: Dorint Kongresshotel Mannheim, Friedrichsring 6, 68161 Mannheim

Folgende Programmpunkte werden zur Berichterstattung angeboten:

12:15 Uhr Pressestatement Bundesinnenminister Alexander Dobrindt

12:45 Uhr Eröffnung der Konferenz

12:50 Uhr Grußwort Christian Specht, Oberbürgermeister von Mannheim

12:55 Uhr Eröffnungsrede von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt

Im Anschluss Teilnehmende der Kommunaltagung im Gespräch mit Bundesinnenminister Alexander Dobrindt

13:45 Uhr Rede Thomas Strobel, Minister des Innern, für Digitalisierung und Kommunen Baden-Württemberg

14:00 Uhr Keynote Uwe Conradt, Vizepräsident des Deutschen Städtetags und Oberbürgermeister von Saarbrücken

Im Anschluss Teilnehmende der Kommunaltagung im Gespräch mit Uwe Conradt

ca. 14:30 Uhr Ende des presseöffentlichen Teils

Quelle: Stadt Mannheim