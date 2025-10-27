Mannheim – Fight Night – House of Suffering – Muay Thai und K1 in der GBG Halle

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Ring Frei für Muay Thai und K1 heißt es am 15.11.2025 in der GBG Halle Mannheim. Die Fight Night Mannheim wird wieder K1 und Muay Thai Kämpfe der Extraklasse bieten. Die stärksten Kämpferinnen und Kämpfer der regionalen Clubs und Vereine werden ihr Können zeigen und dem Publikum spektakuläre Kämpfe bieten.

In der „Liga der außergewöhnlichen Gentlemen“ treffen Hoang Nguyen (Thai-Bombs Mannheim) und Rene Stark (Bodyshock Gießen) aufeinander. Beide sind versierte Veteranen des Muay Thai.

Das Publikum darf sich auf einen technisch hochklassigen Kampf freuen.

Jung und hungrig sind hingegen Milad Ahamd (Thai-Bombs Viernheim) und Mosawer Mangal (Trans4mer Mainz). Mit 16 Jahren bringen beide bereits internationale Erfahrung mit in den Ring.

In diesem K1 Kampf treffen zwei der besten deutschen Athleten im Jugendbereich aufeinander.

Sarah König (Thai-Bombs Mannheim) wartet aktuell noch auf die Kampfzusage einer Gegnerin.

Die frischgebackene Deutsche Meisterin Laura Volk (Thai-Bombs Mannheim) freut sich auf Sarah Reinke (Spirit of Bayon Dresden). Beide Kämpferinnen werden dem Publikum Muay Thai vom Feinsten bieten.

Ein weiteres Highlight im K1 ist der Kampf des Lokalmatador Gihad Alalo (Sousa`s Elite Kampfsportzentrum) gegen Ramin Amani (Diamonds Gym Würzbung). Beide Kämpfer haben gehörig Pulver in den Fäusten und Kicks.

Aktuell stehen 20 Kampfpaarungen fest. Einlass wird am Samstag um 17:30 sein. Die Undercardkämpfe beginnen um 18 Uhr, der Mainevent um 19 Uhr. Für das leibliche Wohl der Gäste sorgt stilecht das Thai Restaurant Jayen aus Brühl. Die VIP-Gäste dürfen sich über die Betreuung durch Basoni Feinkost freuen. Im Vorverkauf kosten die Tickets 36 Euro Tribüne und 46 Euro Ringside.

Tickets gibt es im Vorverkauf über Reservix und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. An der Abendkasse werden die Tickets ab 16 Uhr erhältlich sein. Aktuelle Informationen sind immer auf

der Homepage www.fight-night-mannheim.com zu finden.

Basic Info:

Name: Fight Night Mannheim – Round 18 – House of Suffering

Datum: 15.11. 2025

Ort: GBG Halle Mannheim, August-Kuhn-Straße 35, 68167 Mannheim

Einlass: 17.30 Uhr

Beginn: 18:00 Uhr Undercard. 19:00 Uhr Mainevent

Art der Veranstaltung: Kampfsportveranstaltung: Muay Thai und K1 Gala Abend

Ausrichter: Thai-Bombs Mannheim e.V.

Infos: https://www.fight-night-mannheim.com

Vorverkauf an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter https://www.reservix.de

Quelle: TBM Sports