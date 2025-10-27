Mannheim – DeepTalk: „ADHS – Modediagnose oder Erkrankung?“ am Mittwoch 29.10. um 18 Uhr

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Reihe „Deep Talk“ redet Frauke Kühnl mit Sabra Wilhelm und Manuel Jobi; Expert:innen zum Thema ADHS.

Eine Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung ist nicht wie Mumps oder Masern eine klar zu bestimmende Krankheit. Dennoch ist es eine neuronale Störung, die gravierende Folgen haben kann. Von einer „originellen“ Persönlichkeitsvariante bis hin zu einer psychischen Erkrankung bietet ADHS ein weites Spektrum. Gerade in einer leistungsorientierten Gesellschaft die von Kindesbeinen an Werte wie Disziplin, Stillsitzen und Pünktlichkeit als elementar vermittelt, werden die vermeintlichen „Zappelphilippe“ oft falsch gesehen und ihr kreatives Potential verkannt.

Betroffene leiden ganz unterschiedlich unter den Symptomen und manchmal ist eine Diagnose auch nicht eindeutig. Mehr und mehr aber geht es nicht nur um Kinder und Jugendliche, auch viele Erwachsene sind von ADHS betroffen und entdecken erst spät, was eigentlich mit ihnen „nicht stimmt“- eine Diagnose kann dann das Leben verändern.

Sabra Wilhelm ist seit über 20 Jahren als pädagogische Fachkraft an einer Förderschule für ganzheitliche Entwicklung tätig. Seit einer Weiterbildung zur ADHS-Beraterin für Schulen ist sie eine gefragte Ansprechpartnerin für Lehrkräfte, Eltern und Schüler:innen und bietet regelmäßig Fortbildungen zum Thema ADHS an.

Manuel Jobi leitet die Regionalgruppe Mannheim des Vereins ADHS Deutschland. In dieser Selbsthilfegruppe geht es zum einen um die individuellen Probleme der Teilnehmenden aber auch um Wissensvermittlung. Manuel Jobi erhielt selbst nach einem Burnout die Diagnose ADHS. Das markierte einen Wendepunkt in seinem Leben. Das Gespräch wird am 29. Oktober um 18 Uhr im großen Saal der Abendakademie aufgezeichnet. Die Aufzeichnung dauert eine halbe Stunde, danach gibt es eine offene Gesprächsrunde mit dem anwesenden Publikum. Der Eintritt ist frei.

Quelle: Mannheimer Abendakademie

und Volkshochschule GmbH