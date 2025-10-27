Mannheim – Amalie zeigt Dokumentarfilm „WAS TUN“

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Film-Matinee in Anwesenheit des Regisseurs Michael Kranz am 2. November im Cineplex Mannheim.

(24.10.2025) In Kooperation mit dem Cineplex Mannheim lädt Amalie – Beratungsstelle für Frauen in der Prostitution des Diakonischen Werks Mannheim – am Sonntag, 2. November 2025 um 11:00 Uhr zu einer besonderen Film-Matinee ins Cineplex (N7,17 – Saal 4) ein. Gezeigt wird der vielfach ausgezeichnete Dokumentarfilm „WAS TUN“ – mit einer Einführung des Regisseurs. Im Anschluss an den Film stehen Michael Kranz und die Mitarbeiterinnen von Amalie dem Publikum für Gespräche zur Verfügung.

Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten.

„Gibt es keinen anderen Weg für uns Frauen als den des Leides?“

So fragt ein 15-jähriges Mädchen in einem roten Sari bei einem Interview in Bangladesch. „Gibt es überhaupt einen Weg?“ Bewegt von diesen Worten begab sich Michael Kranz auf die Suche nach ihr. Seine Reise führte ihn zu Menschen, die allen Widrigkeiten zum Trotz Hoffnung haben.

Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen

Armutsprostitution und sexuelle Ausbeutung – besonders von Frauen und Kindern – finden täglich weltweit statt. In der Mannheimer Reihe zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen (25. November) richtet Amalie den Blick auf Sexsklaverei. „Der Film lässt Betroffene selbst zu Wort kommen. Er fordert heraus, rüttelt auf und stellt Fragen, die uns alle angehen.“ sagt Amalie-Leiterin Astrid Fehrenbach.

Amalie – seit 2013 Beratung für Frauen in der Prostitution

Die Beratungsstelle Amalie des Diakonischen Werks Mannheim berät seit 2013 Frauen, die in der Prostitution tätig sind und unterstützt und begleitet beim Ausstieg. Viele der Frauen befinden sich in prekären Armutssituationen. Amalie bietet psychosoziale Beratung, Begleitung, medizinische Grundversorgung und Ausstiegshilfen an. Die Arbeit wird finanziert durch die Stadt Mannheim, das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg, den Europäischen Sozialfonds und das Diakonische Werk.

Weitere Infos unter www.amalie-mannheim.de und www.diakonie-mannheim.de (JeLa)

Quelle: Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche Mannheim